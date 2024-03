Investigan a un jugador de la NBA por un escándalo de apuestas

El pívot de los Toronto Raptors, Jontay Porter, se ha visto envuelto en tendencias de juego anómalas en dos partidos que están bajo investigación. También continúan las pesquisas por apuestas ilegales del entorno de la estrella de béisbol Shohei Ohtani, jugador de Los Ángeles Dodgers de la MLB.

Estados Unidos.- La National Basketball Association (NBA) abrió una investigación para determinar si Jontay Porter, pívot de Toronto Raptors, participó en un esquema con tendencias anómalas detectadas en los últimos meses de competición. Las irregularidades que preocupan a la liga estadounidense y han llamado la atención son una serie de apuestas paralelas (prop bets) realizadas en dos partidos puntuales: el pasado 26 de enero contra Los Angeles Clippers y el 20 de marzo contra Sacramento Kings.

En ambos encuentros, un grupo de apostadores mayor de lo habitual decidió poner su dinero en todos los under de Porter. En ambas instancias, las líneas del jugador de los Raptors se convirtieron en las que más pagaron a los apostantes de toda la jornada de la NBA en varias casas de apuestas estadounidenses.

Dos lesiones poco justificadas provocaron que Porter quedara por debajo de sus números habituales establecidos en el over/under de los corredores, dando ganancias notables e inusuales a la masa que decidió apostar por él. Una fuente cercana a la situación, consultada por ESPN, reconoció que se detectaron comportamientos poco habituales con las props bets del jugador. «La gente intentaba hacer todo lo posible por apostar en props de Jontay, y unos días más tarde más de lo mismo. Hemos tenido un montón de gente intentando apostar por más dinero a sus under», comentó la fuente.

Varias cuentas intentaron apostar cifras de entre USD 10.000 y USD 20.000 en esas jornadas concretas, un monto inusual ya que los límites establecidos por la mayoría de corredores para las apuestas paralelas se sitúa en un promedio de USD 1.500.

Contra los Clippers, el 26 de enero, hubo una tendencia curiosa al subir las apuestas a todos los ‘under’ de Jontay Porter, un jugador desconocido para la gran mayoría de seguidores de la competición. Sus promedios estaban en 5,5 puntos, 4,5 rebotes, 1,5 asistencias y 0,5 triples anotados. A los cuatro minutos, se retiró por un problema en el ojo que arrastraba de unas jornadas antes. No superó ninguno de los registros fijados por las casas de apuestas.

​Al día siguiente, DraftKings anunció que la apuesta al under de triples de Porter fue la que más dinero pagó esa jornada. Casi dos meses después, el 20 de marzo contra los Kings, se repitió una situación similar cuando su línea estaba en 7,5 puntos y 5,5 rebotes. Porter finalizó por debajo de esos números tras retirarse a los tres minutos por una enfermedad no especificada. Al amanecer, DraftKings reportaba que Porter fue el jugador que más dinero generó para los apostantes esa jornada.

​Ambas instancias despertaron las alarmas en el seno de la NBA, que ahora investiga a fondo el caso. Porter, de 24 años, lleva ya dos partidos alejado de la disciplina de los Toronto Raptors por «motivos personales». Cuando se dio a conocer la investigación de la liga, el técnico del conjunto canadiense no tuvo otra que pronunciarse sobre el asunto. «Nunca dudo sobre las lesiones, nunca dudo de la honestidad de los jugadores», comentó Dark Rajakovic. «Obviamente, nunca hemos vivido una situación así en el pasado, y no sé la reacción del equipo al tema, solo sé que estas situaciones no las queremos para nadie. Hay que lidiar con ello», agregó.

Los jugadores y el resto de personal de la liga tiene estrictamente prohibido apostar en eventos de la NBA, con multas, suspensiones o rescisiones de contrato incluidas entre las medidas punitivas.

La MLB también investiga

Otro de los deportes mayoritarios de Estados Unidos, el béisbol, también atraviesa una situación similar. La superestrella de Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball (MLB), el japonés Shohei Ohtani, dijo que nunca había apostado al béisbol ni a otros deportes, declarándose “entristecido y conmocionado” por las acusaciones de que su intérprete le robó millones de dólares para pagar deudas de juego.

Ippei Mizuhara, el intérprete personal y amigo cercano de la estrella japonesa de los Dodgers fue despedido tras ser acusado de realizar apuestas ilegales y cometer un “robo masivo” en perjuicio del destacado jugador, según revelaron sus representantes.

La firma de abogados Berk Brettler LLP, en un comunicado, explicó: “Al responder a las recientes consultas de los medios, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades”. Esta revelación fue corroborada por informes de ESPN y Los Ángeles Times, los cuales detallaron las acusaciones y los eventos subsiguientes que llevaron al despido de Mizuhara.

Según los informes, el incidente central gira en torno a una deuda de apuestas que supera los USD 4,5m , la cual fue asumida por Ohtani desde su cuenta bancaria, según afirmaciones del propio Mizuhara. Este último confesó haber incurrido en pérdidas millonarias en apuestas deportivas, excluyendo al béisbol conforme a las directrices de la MLB, y apeló a la ayuda del deportista para solventar su deuda. “Decidió pagarlo por mí. Obviamente, Shohei no estaba contento con eso y dijo que me ayudaría para asegurarme de que nunca volviera a hacer esto”, indicó Mizuhara, quien también aseguró no haber apostado nunca en juegos de béisbol.

Es importante resaltar que las apuestas deportivas son ilegales en California, y la MLB mantiene estrictas reglas contra las apuestas en los juegos de béisbol, prohibiendo incluso las apuestas legales en otros deportes por parte de jugadores y empleados del equipo.

A pesar de las confesiones, la MLB continúa investigando a la superestrella japonesa y su entorno y no se descarta que Los Ángeles Dodgers, equipo que contrató recientemente al deportista, tome medidas en el asunto.