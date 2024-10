Investigación por supuesta colusión de casinos en Chile: el propietario del casino de Colchagua habló sobre el caso

Carlos Cardoen, propietario del casino de Colchagua, optó por mantenerse al margen del escándalo aunque dijo que esperaba que la situación se resolviera pronto.

Chile.- La lupa sigue puesta sobre la industria del juego chilena luego de la denuncia de la FNE contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas acusándolos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos en 2020 y 2021.

El empresario Carlos Cardoen, propietario del hotel Santa Cruz y el casino de Colchagua, el complejo de juegos de azar más cercano al Monticello y, por tanto, uno de sus competidores más directos, habló acerca del requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y dijo: “Siento respeto por nuestra competencia, pero nosotros nunca hemos estado involucrados en torno a ninguna de las situaciones que se le imputan a los demás casinos. Además, no se nos ha informado de ningún incumplimiento”.

Cardoen expresó en declaraciones al medio local La Tercera: “Nosotros somos observadores respecto a esto. No tenemos ninguna relación con Enjoy desde hace mucho tiempo, porque después de ser invitados a ser socios con el 40 por ciento, debido a las vicisitudes económicas que enfrentó Enjoy, se nos ofreció la venta del 40 por ciento del casino de Colchagua. Ejercimos esa propuesta y compramos el 40 por ciento. Hoy no tenemos ninguna relación ni con Enjoy ni con sus socios”.

Por otra parte, optó por mantenerse al margen del escándalo al explicar: “Es bien importante en esta vida tener claro de no meterse en lo que no me corresponde. Siento mucho respeto por la industria y por los demás casinos. No sé si esta situación está cerrada, porque muchas veces en este país se condena a la gente cuando es imputada, pero no cuando se han demostrado sus delitos”, aseveró a La Tercera, aunque, deslizó una crítica: “Lamento lo que está sucediendo, porque en el rubro hemos intentado mantenerlo como un sector de ordenamiento y limpieza y estar involucrado en esto, perjudica”.

Por último, aclaró que su empresa no pertenece a ningún gremio o asociación que los reúna con las otras compañías del rubro. “Espero que esto se resuelva y que se conozca bien la situación”, agregó.

Otro de los coletazos de la presentación de la FNE se vio reflejado en la bolsa. Según informaron, las acciones de Enjoy cayeron más de 10 por ciento solo el viernes luego de que se conociera la información.

La defensa de Dreams y Enjoy

Enjoy emitió un comunicado en el cual expresó: “Lamentamos y rechazamos que la autodenuncia por parte de un tercero involucre a Enjoy S.A. en hechos de colusión en los cuales no ha tenido ninguna participación”.

Por otra parte, Dreams afirmó en su misiva: “Como compañía lamentamos vernos involucrados en este proceso al operar siempre con estrictos estándares éticos y modelos de prevención” y manifiesta que “rechaza cualquier acusación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria”.

En esta línea, desde Dreams consignaron que también se oponen a “toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar ajustados al marco legal en todos sus procesos”.

Finalmente, Dreams aseguró que colaboró en la investigación, entregando los “antecedentes disponibles” y que, en esta nueva etapa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) “hará valer todos sus medios de defensa” con tal de que el tribunal desestime el requerimiento de la FNE.

Enjoy también reiteró su compromiso con las comunidades en las que opera y señaló que sus procesos de licitación siguen estándares estrictos. “Enjoy S.A. cuenta con estrictos estándares internos que rigen los procesos de licitación en los cuales participa, siempre alineados con la normativa y los marcos regulatorios establecidos”, agregó.

La palabra del ministro de Economía

El ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, habló con el medio local Radio Bío Bío y se refirió al requerimiento de la FNE y sostuvo que la Fiscalía presentó “muy buenos antecedentes”.

Además, explicó: “La FNE está planteando que hubo una coordinación de tres empresas para ver quién iba a ir en las distintas licitaciones. La consecuencia es que se recauda menos para el Estado y las instituciones regionales que reciben recursos de estos casinos. Uno lo que espera en una licitación es que al ser competitiva ellos tengan que entregar como rentas al Estado el máximo que era compatible con el desarrollo de su negocio, y lo que ocurre es que están entregando menos porque se coordinaron para evitar este mecanismo de competencia. Esto es sumamente grave. La colusión incluso puede implicar consecuencias penales, una vez que termine el proceso que está ahora”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “las penas o las sanciones que se están pidiendo son las más altas que se han pedido en la implementación de este tipo de ley. Estamos hablando de USD150m. La evidencia que tiene la Fiscalía es muy contundente. Acá ocurrió que uno de los tres participó en delación compensada a cambio de poder librarse de las sanciones. Es un mecanismo muy eficiente”. Asimismo, el ministro le dijo a Radio Bío Bío que estos casos se provoca un daño a las instituciones.