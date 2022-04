ICE London le abre las puertas a 14 nuevas compañías de juegos

Las empresas se presentarán el martes 12 de abril, en el escenario N7 de Pitch ICE.

Comunicado de prensa.- ICE London demostrará el papel central que desempeña para ayudar a nutrir el desarrollo de nuevos talentos. El martes 12 de abril, el escenario N7 de Pitch ICE, en ExCel London, 14 empresas incipientes tendrán acceso a la audiencia más influyente en el juego mundial.

Las 14 compañías de juegos de élite que muestrarán sus soluciones y enfoques innovadores son: Bespot; Better Change; Mobi Fund Inc; My Lotto Hub; Neesan Labs Parlay Poker; OneUpOneDown Ltd; Pokerload; Pow Gaming; Racing Star; Rubik Talent Ltd; Sparket; SMAT Virtual; Touch-LESS Gaming and We The Bookie.

Tras su aparición en el escenario Pitch ICE a través de una sesión interactiva moderada por Jesse Learmonth, de The Betting Start-up Podcast, junto a Michael Caselli, presidente no ejecutivo de Clarion Gaming, las empresas participarán como expositores en lo que es la mayor feria de juegos de azar del mundo.

Ewa Bakun, Directora de Insight and Engagement de la industria de Clarion Gaming, dijo: “Hemos brindado a las empresas emergentes una puerta de entrada a los inversores de la industria y a los socios estratégicos desde 2009, con eventos y competencias internacionales para empresas emergentes que se llevan a cabo en ICE London, ICE North America , ICE África e iGB Live! Después de una ausencia de dos años inducida por Covid, estoy encantada de que Pitch ICE haya regresado y brinde una plataforma para empresas que pueden ser pequeñas pero tienen una montaña de ideas, creatividad y energía”.

Y agregó: “Durante la última década, muchas de nuestras nuevas empresas han asegurado importantes inversiones y socios de adquisición luego de sus presentaciones y participación en las reuniones globales más influyentes de operadores de juegos. Me gustaría resaltar la diversidad de las empresas preseleccionadas que presentarán sus nuevas empresas en ICE London 2022. Creo que esto es un reflejo de la cara cambiante de la industria moderna del juego, donde la sostenibilidad, la diversidad y la responsabilidad social están en el centro y parte superior de la agenda de negocios. Como equipo organizador, todos estamos ansiosos por ver a cada empresa mostrar su potencial y experimentar las mejores ideas nuevas de las empresas emergentes líderes en el mundo”.