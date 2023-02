Hard Rock International repasa sus acciones en pos del juego responsable

Mediante el programa PlayersEdge, la empresa registró un aumento del 10 por ciento en las llamadas a la línea de ayuda para problemas con el juego de Florida.

Estados Unidos.- Los primeros meses de cada año se consolidan como la clásica fecha en la que las grandes corporaciones presentan sus informes de resultados financieros y todo tipo de balances. Ahora, en el marco además del Día Internacional del Juego Responsable, Hard Rock International dio a conocer su Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2023.

El documento fue publicado bajo el título “Cincuenta años por delante”. De acuerdo con el mismo y desde su fundación en 1971, Hard Rock fue guiado por sus lemas fundacionales: Love All-Serve All, All is One, Save The Planet y Take Time To Be Kind.

En el informe, Hard Rock y Seminole Gaming (que adquirió al grupo en 2007) marcaron un capítulo aparte para los temas vinculados a garantías sociales y a juego responsable. En esa línea, las empresas indicaron que se comprometen a apoyar a los integrantes del equipo y a otros miembros de la comunidad, a fin de abordar problemas relativos al juego.

Juego responsable: brief de acciones

En el Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2023, Hard Rock Internacional resaltó los siguientes puntos:

El programa de juego responsable patentado de Hard Rock, PlayersEdge, educa a los jugadores sobre hábitos de juego saludables. Además, capacita a los miembros del equipo para derivar a los jugadores en riesgo a ayuda profesional.

Un resultado medible de la introducción de PlayersEdge en los casinos: un aumento del 10 por ciento en las llamadas a la línea de ayuda para problemas con el juego de Florida.

El programa educativo Hard Rock Social Identity Quest fue adoptado e impartido por 60.000 profesores en 45 estados de Estados Unidos, llegando a 1,2 millones de estudiantes de secundaria. Esto se traduce en el 8 por ciento de la población estudiantil.

Una evaluación formal reveló un aumento del 13 por ciento en los objetivos de aprendizaje, lo que demuestra resultados positivos para la alfabetización en seguridad en línea.

Para prevenir y crear conciencia sobre la trata de personas, Hard Rock International firmó el Código de conducta para la protección de niños en turismo de ECPAT. Se trata del primer y único conjunto voluntario de principios comerciales del mundo para prevenir la explotación sexual y la trata de niños.

