FBM Foundation promueve la concienciación en el mes de la salud bucodental con iniciativas en Rizal

FBM Foundation sigue realizando actividades de profunda solidaridad, con el fin de mejorar los conocimientos de las comunidades Filipinas sobre la higiene bucodental.

Comunicado de prensa.- Del 17 al 18 de febrero, FBM Foundation adoptó un enfoque proactivo para promover la higiene bucal en Rizal, provocando sonrisas entre los residentes de May-iba Burol Teresa y Sitio Tawid Tawid a través de una serie de iniciativas en las que distribuyeron kits de higiene, instrucciones y servicios dentales gratuitos en toda la comunidad.

Para algunos, el mes de febrero puede significar amor y afecto, pero para FBM Foundation también significa concienciación sobre la higiene bucodental. En las actividades de concienciación en las que sus 20 campeones voluntarios impartieron valiosas lecciones, se produjeron innumerables e inolvidables sonrisas.

Por segundo año consecutivo, FBM Foundation sigue realizando actividades de profunda solidaridad, con el fin de mejorar los conocimientos de las comunidades Filipinas sobre la higiene bucodental. La iniciativa de este año se dividió en dos acciones: la primera en May-iba Burol Teresa y la segunda en Sitio Tawid Tawid.

La primera acción tenía como objetivo dotar a las personas de las herramientas y productos necesarios para mantener unas buenas prácticas de higiene bucodental en casa. El 17 de febrero, FBM Foundation demostró su compromiso con esta cuestión distribuyendo 250 kits con artículos de higiene bucal entre los residentes de May-iba Burol Teresa.

La segunda acción tuvo lugar el 18 de febrero, y en ella se ofrecieron servicios dentales gratuitos a los vecinos de Sitio Tawid Tawid, Antipolo. Este día se dedicó íntegramente a patrocinar servicios gratuitos de limpieza dental, extracciones dentales básicas y a distribuir otros 250 kits con artículos de salud bucodental a los residentes de la comunidad.

El apoyo de 20 dedicados voluntarios, entre ellos Pepe Costa, Representante de FBM Foundation, y Lulu Barreras, Coordinadora de Proyectos de Servicio Comunitario de FBM Foundation, garantizó la buena ejecución de las actividades de ambas jornadas.

La realización del evento fue posible gracias a la alianza de la fundación con la League of Community Unity & Support (LOCUS). Esta organización ha sido pionera en la capacitación de las personas, impulsando cambios positivos a través del desarrollo integral, la educación y las iniciativas sostenibles.

Ver también: FBM Foundation llevó una fiesta al Centro Médico Infantil de Filipinas en Manila

«Sonrisa feliz, vida feliz» fue el lema de la campaña de concienciación sobre salud bucodental celebrada el año pasado en Subic. En aquella ocasión, la fundación colaboró con la Foundation of our Lady of Peace Mission Inc. para repartir donativos y sonrisas entre los niños de la zona de reasentamiento de Aeta.

Mediante la distribución de kits de salud bucodental y el patrocinio de servicios odontológicos gratuitos, FBM Foundation no sólo aborda las necesidades odontológicas inmediatas, sino que también capacita a las personas para que se hagan cargo de su salud bucodental a largo plazo.