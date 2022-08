Familiares de víctimas del Casino Royale repudian el retraso de disculpas del gobierno mexicano

El acto estaba programado para el 25 de agosto, fecha en la que se cumplió el undécimo aniversario de la masacre, pero se llevará a cabo hoy.

México.- Finalmente el gobierno mexicano formalizará hoy el pedido de disculpas públicas a los familiares de las 52 víctimas fatales que dejó la masacre del Casino Royale hace 11 años en Monterrey.

La ceremonia estaba prevista originalmente para el pasado jueves 25 de agosto, aniversario del terrible suceso, sin embargo distintos compromisos en la agenda del subsecretario de gobernación Alejandro Encinas obligaron a postergarlo, a pesar del repudio de las familias.

Si bien la ceremonia estará encabezada por los tres niveles del gobierno, algunos familiares reclaman que las disculpas públicas deberían ofrecerlas los que gobernaban entonces: el ex presidente Felipe Calderón, el ex gobernador Rodrigo Medina y el ex alcalde de Monterrey Fernando Larrazábal.

Al respecto, Maximino García, quien durante el ataque perdió a su hija Yolanda, que trabajaba en la limpieza del casino, expresó: “Está anunciada una disculpa pública, pero las personas que están gobernando en la actualidad no estuvieron en ese momento (del ataque). Yo pienso que lo más viable es que las disculpas a las familias las ofrecieran los que estaban gobernando en el momento”.

Por su parte, Samara Pérez Muñiz, líder de la agrupación Colectivo 52+2 (entre las víctimas había dos mujeres embarazadas) que nuclea a las familias de los fallecidos en el casino Royale señaló que “no se trata de una disculpa solo para nuestras familias, se la deben a la sociedad completa, a Monterrey, a Nuevo León y al país entero, porque la tragedia del Casino Royale marcó una gran diferencia de cómo estaba la violencia y cómo se vivió desde ese día. Por eso tenemos que recuperar espacios de memoria porque la violencia sigue y no debemos permitirlo”.

Al mismo tiempo repudió que el empresario Carlos Alejandro Salinas Martínez haya destruido por quinta ocasión la estructura de acero donde cada año colocan las cruces y arreglos florales en memoria de sus seres queridos; más tarde repuesta por la administración municipal.

La tragedia del Casino Royale

El atentado en cuestión ocurrió el 25 de agosto de 2011, y fue clasificado como un atentado terrorista. Según las autoridades, el hecho produjo la muerte de 52 personas.

De acuerdo a lo trascendido por fuentes oficiales y medios de comunicación, el ataque habría ocurrido a primeras horas de la tarde. Varios hombres armados ingresaron en el salón, apuntaron contra varios jugadores, robaron pertenencias y destruyeron tragamonedas. Posteriormente, rociaron al menos cuatro bidones de combustible y provocaron una fuerte explosión con granadas.

El acto fue atribuido al crimen organizado, específicamente al cartel Los Zetas. Días después de la masacre, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, informó los primeros cinco detenidos. Posteriormente, fueron capturados más integrantes y se identificaron otros prófugos.