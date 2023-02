Evolution presentará sus últimos lanzamientos en ICE London 2023

Evolution Group exhibirá una selección de sus nuevos juegos en línea de sus distintas marcas en ICE London 2023.

Comunicado de prensa.- Evolution Group está listo para aterrizar en ICE London 2023 con una gran cantidad de nuevos juegos de sus marcas: Evolution, NetEnt, Red Tiger, Ezugi, Big Time Gaming, Nolimit City y DigiWheel. El evento anuncia más de 100 nuevos juegos que serán lanzados por Evolution Group en todo el 2023.

Entre los nuevos juegos que se estrenarán en ICE London de Evolution está Funky Time, una extravagancia temática de los años 70 con una discoteca cargada de bonificaciones y multiplicadores, y el mayor espectáculo de juegos nuevos de Evolution desde Crazy Time.

El juego cuenta con una rueda digital de vanguardia que genera numerosos multiplicadores aleatorios por ronda, lo que puede multiplicar aún más las ganancias en números, letras o juegos de bonificación.

Otro importante lanzamiento es Extra Chilli Epic Spins, una innovadora fusión de casino en vivo y tragamonedas, que une la acción de la tragamoneda Extra Chilli de seis carretes de Big Time Gaming con el entretenimiento de un espectáculo de juegos en vivo. Con varias características interactivas y rondas de bonificación únicas, esta es una experiencia social que podría describirse mejor como “tragamonedas en tiempo real con amigos”.

Ezugi amplía su elección de casino en vivo con Ultimate Roulette, el primer espectáculo de juegos en vivo de la marca, y Video Blackjack, con un innovador video de jugador a jugador en el juego. Ezugi tendrá más motivos para celebrar en ICE London, ya que el 2023 marca el décimo aniversario de la compañía.

En el frente de las tragamonedas en línea, hay una gran cantidad de nuevos lanzamientos de Evolution Group en ICE. NetEnt lidera con Buster’s Bones, donde perros traviesos merodean el Salvaje Oeste para buscar grandes huesos multiplicadores, mientras que el food truck post-apocalíptico Taco Fury XXXtreme sirve Wilds expandiendo con Spins XXXtreme para un potencial de ganancias mejorado.

Red Tiger estrena Wrigley’s World, las aventuras de carreras en un vertedero de un goblin astuto donde los jugadores pueden duplicar sus ganancias con la característica Double Boost.

Big Time Gaming, creadores de la renombrada mecánica de tragamonedas Megaways, muestra una selección de juegos nuevos que incluyen The Race, que trae comodines duplicados para una verdadera descarga de adrenalina de ganancias explosivas, y Big Bad Bison, Gifts of Fortune, Over the Moon, Vegas Rush y Max Megaways 2.

Nolimit City, conocida por sus temas de juego oscuros y vanguardistas característicos, mostrará su último lanzamiento Dead Canary, así como otros títulos conocidos de su cartera de títulos que invitan a la reflexión y mecánicas emocionantes como xWays y xNudge.

Todd Haushalter, director de productos de Evolution, dijo: “2022 fue un año muy exitoso para Evolution Group en términos de nuevos juegos, ¡y 2023 será aún más fuerte!

“Estamos lanzando nuestro programa de juegos más grande desde Crazy Time, y continuamos combinando tragamonedas con en vivo en varios formatos a medida que buscamos emocionantes oportunidades híbridas en nuestras marcas.

“Seguiremos ampliando nuestra biblioteca de grandes juegos de nuestras marcas fantásticas y distintivas, y crearemos numerosos juegos para entretener y emocionar a los jugadores a nivel mundial y en regiones específicas de todo el mundo”.

Haushalter agregó: “Colectivamente, nos aseguramos de tener algo para todos, y ese compromiso se refleja en los nuevos juegos que se muestran en ICE. ¡Pero esto es realmente solo la punta del iceberg!

“Nuestras carteras de juegos están cuidadosamente seleccionadas para satisfacer las necesidades de todos los tipos de jugadores, y durante 2023 estamos creando más de 100 juegos nuevos increíbles en Evolution Group. ¡Este es un año tremendamente emocionante para Evolution, y ICE es la oportunidad de vista previa perfecta!