España: trabajadores del Casino CIRSA Valencia iniciaron una huelga de tres días

La medida de fuerza tomada por los trabajadores de todas las áreas del casino durará hasta la medianoche del sábado 2 de julio. Reclamos por mejoras laborales.

España.- Los empleados del Casino CIRSA Valencia comenzaron ayer, jueves 30 de junio, un paro en reclamo de deudas y mejoras en las condiciones de trabajo. Y de no haber un acuerdo entre la dirección y el comité de empresa la medida de fuerza seguirá hasta la medianoche del sábado 2 de julio.

En la huelga participan empleados de todas las plantillas: croupiers de juegos, personal de caja, recepción, máquinas, vigilancia, mantenimiento, comercial y administración.

En su comunicado, el Comité asegura que la empresa adeuda a los trabajadores un 7 por ciento del salario base actualizado (incremento igual al IPC real del año anterior más un 0,5 puntos de Convenio), que también ha incumplido “varios artículos del Convenio Colectivo de Juego durante todo el periodo de ERTE que sufrieron los trabajadores”, e incluso que debe al Comité de Empresa el pago de recursos del Comité, desde marzo 2021.

En este último punto detallan que no fue abonada la prestación acordada en situación de Incapacidad Temporal (IT) y que la empresa no cumplió con el tiempo de descanso ni abonaron la cuantía acordada por manutención.

¿Qué es el ERTE? El Expediente de Regulación Temporal de Empleo es una medida de flexibilización laboral que habilita a la empresa para reducir o suspender los contratos de trabajo. Este procedimiento queda circunscrito a un periodo de tiempo debidamente acotado, a la conclusión del cual la empresa está obligada a recuperar las condiciones contractuales previas a su implementación, así como a mantener los puestos de trabajo de los empleados que se han visto afectados.

Por su parte, el Casino CIRSA publicó un comunicado alertando al público sobre posibles alteraciones en sus servicios. “Con motivo de la huelga convocada del jueves 30 de junio al sábado 2 de julio, los servicios del Casino pueden verse afectados de forma intermitente.Recuperaremos plena actividad la medianoche del sábado al domingo”, expresa.

Torneo suspendido

Debido al paro fue cancelado el campeonato de póquer Road to PSPC, uno de los festivales más esperados anualmente por los jugadores.

El certamen, organizado por PokerStars, estaba pautado para comenzar el miércoles 29 de junio y se extendería durante todo el fin de semana hasta el domingo 3 julio.

Una de las atracciones del Road to PSPC es el paquete Platinum Pass, que entrega premios valorados en USD30 mil.