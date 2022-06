España: el Casino Torrequebrada donó las fichas huérfanas del 2021 a ABAD

Se realizó el acto de entrega de la recaudación de las fichas huérfanas del Casino Torrequebrada a la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD).

España.- Las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Benalmádena encabezaron el acto de entrega de los fondos recaudados por el Casino Torrequebrada en 2021, que serán destinados a una asociación sin fines de lucro. El monto de las fichas huérfanas asciende a EUR1.847.

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas; la concejala de Bienestar Social, Alicia Laddaga; y el director gerente de Casino Torrequebrada, Blas Estepa, le entregaron el cheque por ese monto a directivos de la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD), la beneficiaria de la donación.

Las llamadas “fichas huérfanas”, son aquellas que, a lo largo del año, se extravían en las diferentes salas de juego o bien fueron olvidadas por los jugadores sobre las mesas de juego. Generalmente las encuentran los servicios de limpieza y no tienen dueño, por lo tanto, al no haber sido canjeadas, es un dinero que no se puede adjudicar la banca.

Laddaga dijo: “ABAD empleará el dinero de esta donación al desarrollo de un taller de habilidades sociales y autonomía dirigido a los niños y niñas con los que trabajan”.

Por su parte, el director gerente de Casino Torrequebrada, Blas Estepa, recordó que cada año entregan la recaudación de las fichas huérfanas al Ayuntamiento, “que posteriormente decide qué asociación será beneficiaria, y nos congratula que dicha recaudación tenga un fin social que revierta sobre la población de Benalmádena”.

“Estamos encantados de aportar nuestro granito de arena a la labor de las asociaciones sociales del municipio: son ya más de 40 años aportando esta recaudación para que revierta en la sociedad benalmadense”, agregó.

En ese sentido, el presidente de ABAD, Cristóbal Martínez, agradeció al Ayuntamiento y al casino la donación.

El caso del Casino Gran Madrid

En febrero, el director del Casino Gran Madrid de Torrelodones, Ángel García, se reunió la con el alcalde del municipio, Alfredo García-Plata, para realizar la entrega de más de EUR18.000 correspondientes a las “fichas huérfanas” del casino recolectadas durante los años 2019, 2020 y 2021.

De acuerdo con el artículo 43.4 del “Reglamento de Casinos de Juego”, estas fichas deben ser registradas en el “Libro de Registro de Huérfanas”, donde consta el lugar, la fecha y la hora exacta en la que se recogieron cada una de ellas, además de su importe y cualquier otro dato que pueda ser considerado de interés.

Los EUR 18.000 se distribuyen en: EUR11.987,08 correspondientes a 2019, EUR2.812,22 de 2020 y EUR3.549,35 de 2021.

El “Reglamento de Casinos de Juego” también obliga a que esta cantidad sea entregada al ayuntamiento de la localidad, en este caso el de Torrelodones, para que éste lo destine a “obras de asistencia social o beneficiaria“, por lo que, al igual que en ocasiones anteriores, se invertirá en proyectos sociales.