España: las economías regionales repuntan en los sitios donde los apostadores ganan la Lotería de Navidad

Un estudio del Banco de España revela el efecto positivo que tiene en cada región que algún habitante obtenga un premio y el correlato que esto en la economía de la zona.

España.- La Lotería de Navidad es el sorteo más esperado por todos los habitantes del país de la Península Ibérica. Muchos españoles se vuelcan a participar del sorteo que organiza todos los años Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la compra de décimos o billetes enteros despierta un verdadero frenesí entre los españoles.

Pero además de la emoción que genera para quienes juegan, lo cierto es que cada vez que alguien obtiene un premio en determinada región, esa zona experimenta un repunte económico. Así lo indica un estudio publicado en Journal of Monetary Economics y elaborado por el Banco de España, una investigación para la que se ha analizado el efecto concreto de la Lotería de Navidad en las provincias donde ha tocado de 2013 a 2020. ¿Qué es lo que han descubierto sus autores? Los habitantes de estos territorios se vuelven más optimistas respecto al futuro y se eleva el consumo de los hogares. Además, se reduce el paro y aumenta el empleo.

“La Lotería de Navidad estimula la actividad económica de las provincias”, resume el estudio sobre el impacto que tiene el sorteo. “Los premios de lotería tienen efectos favorables significativos y económicamente importantes”, indican los autores de la investigación, Morteza Ghomi, Isabel Micó-Millán y Evi Pappa.

Concretamente, cuando ha caído un premio de al menos EUR 1.000 por billete en una provincia, “la tasa de desempleo cae lentamente hasta alcanzar su caída máxima (-0,3 por ciento) después de un año y sigue siendo significativamente menor 20 meses después del impacto inicial”.

Además, el número de contratos laborales firmados por personas desempleadas aumenta “significativa y persistentemente después del shock del premio de lotería”.

Por otro lado, hay un gran incremento del consumo. Esto se deduce del importante aumento de matriculaciones de automotores en los territorios ganadores de Lotería, que aumenta en un 10 por ciento.

Todo esto es impulsado y respaldado por un cambio en los hogares respecto al futuro económico y la perspectiva que se traza. “Los efectos sentimentales”, tal como describen los investigadores, de vivir en una provincia agraciada “desempeñan un papel no despreciable” que lleva a que las familias sean más optimistas respecto al porvenir, según la investigación. Esto genera un correlato en el consumo, bienestar y optimismo de lo habitantes.

Además, “la reacción no es estadísticamente diferente entre las áreas que obtuvieron premios per cápita altos y bajos”. Es decir, que “el sentimiento económico reacciona a la noticia del premio de lotería y no a la transferencia monetaria“. De esta manera, el sentimiento de bonanza se hace presente independientemente del monto en cuestión.

Más aún, el impacto se nota espcialmente en la franja etárea que corresponde a los habitantes más jóvenes, ya que según señala el estudio, el sentimiento positivo generado por la lotería “es más elevado en personas jóvenes, con bajos ingresos o desempleados y con menor nivel educativo”.