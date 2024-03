España: LaLiga refuerza sus mecanismos de control para combatir el fraude en las apuestas y la manipulación de resultados

El ente encargado de organizar los torneos de primera y segunda división de fútbol se adhirió al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas de la DGOJ y, además, firmó un convenio con U.S. Integrity para reforzar su sistema de integridad y cumplimiento.

España.- LaLiga ha firmado un acuerdo por el que se adhiere al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) por el que se establecerá un canal directo que informará de cualquier fraude cometido en su área de actuación.

El ente que regula los torneos de fútbol español, lleva años colaborando con la DGOJ enviando alarmas del mercado de apuestas en el fútbol español gracias a su software corporativo Tyche 3.0. Con esta nueva plataforma, LaLiga logra un canal más eficiente y con estándares mejorados para la transmisión de datos e información sobre los expedientes generados, que permitirán detectar posibles fraudes en el mercado de apuestas.

Mikel Arana, director general de la DGOJ, encabezó la reunión en la que también participaron representantes del Consejo Superior de Deportes, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de la Real Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Tenis, de la Asociación de Futbolistas Españoles y de los operadores Codere, Sportium, Bet365 y Electraworks.

Pero además de adherirse al SIGMA, desde LaLiga hicieron pública la firma de un convenio con U.S. Integrity por el que recibirá, entre otros servicios, un sistema de alertas en tiempo real para LaLiga EA SPORTS y LaLiga HYPERMOTION, los torneos de primera y segunda división, respectivamente.

U.S. Integrity proporcionará alertas de control de seguridad a LaLiga que ayudarán a investigar más a fondo cualquier posible actividad ilícita relacionada con eventos de LaLiga. Además, la entidad recibirá información analítica y utilizará ProhiBet, una solución integral contra las apuestas prohibidas, suministrada por U.S. Integrity y Odds On Compliance.

«Esta asociación con U.S. Integrity representa un hito significativo en nuestros esfuerzos por salvaguardar la integridad y la transparencia en el fútbol profesional. En LaLiga, estamos comprometidos en mantener un entorno de competición justo y honesto para nuestros clubes, jugadores y aficionados en todo el mundo”, afirma Javier Tebas, presidente de LaLiga.

«Estamos muy contentos de ampliar nuestros esfuerzos internacionales, y de trabajar con LaLiga para alinear mejor nuestros procesos de alerta para sus futuros partidos a escala mundial», dijo Matthew Holt, CEO y cofundador de USI. Y continuó: «Todos nuestros socios están comprometidos con los más altos estándares de integridad, y LaLiga no se quedará atrás. A nivel internacional, este tipo de asociaciones ayudarán a ampliar el sector de la seguridad en las apuestas deportivas y a reforzar las herramientas de detección de anomalías tan únicas y propias que hemos desarrollado en U.S. Integrity».