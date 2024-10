En qué consiste el nuevo proyecto de ley presentado en Brasil para regular la publicidad del juego 

El diputado Duda Ramos elaboró otra propuesta. Durante el debate en comisión se analizará si se junta con otras del mismo carácter o si avanza en soledad hacia su tratamiento.

Brasil.- El diputado Duda Ramos presentó el Proyecto de Ley 2564/24, el cual busca prohibir la oferta y promoción de juegos de azar no autorizados. La propuesta determina que los proveedores de acceso a Internet y las plataformas digitales que alojen o pongan a disposición juegos de apuestas ilegales deben adoptar medidas técnicas para impedir el acceso a este tipo de contenidos.

El texto del proyecto, incluso, prevé la eliminación de perfiles de influencers digitales y de empresas que publiciten juegos ilegales, bajo pena de sanciones administrativas y judiciales. También establece que se deben crear mecanismos de seguimiento e inspección para identificar y combatir las operaciones ilegales de juego en Internet.

En los fundamentos de la propuesta, Ramos, justifica que la adicción al juego es un problema de salud pública, que causa graves problemas económicos, desintegración familiar e incluso graves problemas psicológicos, como ansiedad y depresión.

“Es imperativo establecer medidas legislativas que controlen e inhiban la difusión y el acceso al juego ilegal en Internet. La intervención regulatoria es necesaria para proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, contra las prácticas predatorias que explotan la adicción al juego con fines de lucro”, afirmó.

El proyecto será analizado por las comisiones de Comunicación; y Constitución y Justicia y Ciudadanía. De obtener media sanción en la Cámara baja, el proyecto será elevado para ser tratado por el Senado.

La propuesta de Ramos se incluye dentro de un proceso de revisión en torno a las prácticas publicitarias permitidas en Brasil y la legislación en torno a las mismas que comenzó luego de que el gobierno mostrara su preocupación por el gasto en que incurren las familias para apostar.

El presidente de la cámara, Arthur Lira, busca proponer un amplio debate sobre el tema, especialmente por el aumento en el número de proyectos relacionados con el tema que han sido presentados a la Cámara en los últimos meses.

Los diputados, por el momento, se encuentran abocados a las elecciones municipales y ninguno afirmó estar pensando en llevar este asunto a debate, sin embargo, Lira se encuentra sumando apoyos a su idea de volver a legislar la publicidad del juego en Brasil.

Entre los motivos de esta idea que llevaría a volver a debatir en torno a algo que se legisló hace menos de un año, asoma la preocupación del gobierno federal, cuyos integrantes, hasta el propio presidente Lula da SIlva, han exhibido sus planteos sobre cómo funciona y las consecuencias que puede tener.

“Veremos si la regulación puede manejarlo. Si la regulación se ocupa de ello, el problema se resolverá. Si no puede soportarlo, terminará. Eso tiene que quedar muy claro. No se tiene control sobre la gente más humilde, los niños con el móvil en la mano haciendo apuestas. No queremos eso”, declaró en radio Metrópole, sobre la aplicación de la Ley 14.790.

Mientras en la cámara baja se analiza la posibilidad de reabrir el debate y aunar diversas propuestas parlamentarias en una para avanzar en su tratamiento, en el Senado avanza un proyecto similar. Durante el trámite parlamentario se verá si la reciente propuesta de Ramos avanza por su cuenta o se suma a este grupo de proyectos que se aunarán, según se prevé, para avanzar hacia un debate más expeditivo.