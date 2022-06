En Asturias las adicciones al juego crecieron un 15% desde el inicio de la pandemia

Los tratamientos por ludopatía crecieron un 15 por ciento en Asturias en los últimos dos años.

España.- Desde Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA), advierten acerca del crecimiento de los tratamientos para personas con adicción al juego. Según la asociación, en los últimos dos años, desde el comienzo de la pandemia, se registró una suba del 15 por ciento en los tratamientos.

Según Maximino Enrique Gutiérrez, presidente de LARPA, la pandemia produjo el “clima propicio”. En una entrevista con el medio local El Comercio, Gutiérrez dijo: “La gente pasó mucho tiempo encerrada en sus casas y eso, a las personas con problemas psicológicos, que siempre son más propensas a caer en adicciones, les supuso un antes y un después”. Dos años después del confinamiento, tampoco se pudo volver a los niveles de 2019.

El presidente de LARPA defendió el Real Decreto instaurado por el Ministerio de Consumo y aseguró que es necesario restringir la publicidad de las casas de apuestas.

De acuerdo con las cifras manejadas por la asociación, a nivel presencial, todavía el 75 por ciento de los jugadores prefiere las máquinas tragamonedas, sin embargo, el juego online y las apuestas deportivas comienzan a adquirir protagonismo: “Es muy cómodo, con pulsar un botón desde el sofá de tu casa ya puedes apostar. Además muchos no perciben el gasto”, explicó el presidente de LARPA.

Algunos expertos señalan que en solo tres años las apuestas deportivas habrán devorado a las máquinas tragamonedas. Esta tendencia se vislumbra en el hecho de que por debajo de los cuarenta años ya se convirtió en la modalidad más utilizada.

Otra estadística compartida por la asociación tiene que ver con el crecimiento de la participación de la mujer en el mundo de las apuestas. Una de cada diez personas que sufren ludopatía son mujeres: “Esta nueva realidad nos obliga a que cambiemos los modelos de atención, que hasta el momento se centraban en los hombres. Esto no significa que haya grandes diferencias en el tratamiento entre ambos sexos, algunas mujeres incluso prefieren estar en grupos mixtos, pero hay que tenerlo en cuenta”, explica Guitiérrez.

“Es fundamental que los más pequeños sean conscientes de los riesgos que conlleva. No se trata de asustarlos, sirve con contarles la realidad que ellos, a su edad, no pueden ver. Esto no es ninguna broma”, remarca el presidente de LARPA.

En ese sentido, manifestó su apoyo a las medidas tomadas en algunas comunidades autónomas que adoptaron la prohibición de abrir centros de juego cerca de un colegio. Los expertos señalan que esto sirve para contrarrestar una de las principales estrategias de las empresas: “Según salen de la escuela, es lo primero que tienen y piensan que puede ser un buen plan para divertirse. Hay que evitar que tengan la tentación de acudir. El problema radica en que durante la última década se ha bombardeado a la sociedad con este tipo de ocio con todo tipo de campañas”, cerró Guitiérrez en la entrevista.

