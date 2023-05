El regulador del juego de Bahamas pide que los locales puedan jugar en los casinos

Todavía no está a la vista una modificación en la ley.

El presidente ejecutivo de la Junta de Juegos de Azar de Bahamas habló en el Caribbean Gaming Show 2023.

Bahamas.- En el marco del 3er Foro de Reguladores del Caribe y el 10º Caribbean Gaming Show 2023, Daniel Johnson, presidente ejecutivo de la Junta de Juegos de Azar de Bahamas, se refirió acerca de la situación de la industria del juego en el país caribeño.

Johnson le pidió al gobierno que considere reforzar la industria del juego mediante la diversificación del modelo turístico actual para permitir que los bahameños locales tengan acceso a los casinos locales y apostar.

En ese sentido, el ejecutivo le pidió al país que “no discrimine” a su propia gente. Los juegos de azar en casinos son legales en las Bahamas para quienes no son residentes mayores de 18 años. Sin embargo, el artículo 50 de la Ley de loterías y juegos de azar prohíbe apostar en los casinos a todas las personas que tengan permiso de trabajo (no bahameños), residentes permanentes (no bahameños), residentes ordinarios de las Bahamas (nacionales de las Bahamas) y cónyuges de esas personas.

Johnson dijo ante los presentes que el regulador está considerando una legislación que podría poner fin a la prohibición de los juegos de azar de las Bahamas en los casinos y también llevar al sector del juego del país “al siglo XXI”, para lo cual, esta iniciativa se debe implementar en los próximos meses, agregando que la industria del turismo necesita expandirse fuertemente como una forma de entretenimiento.

El titular de la Junta de Juegos de Azar de Bahamas hizo referencia al proceso que atravesaron las ciudades estadounidenses de Las Vegas y Orlando, que se convirtieron en destinos turísticos que tienen entre 50 y 55 millones de visitantes por año desde el 1965, mientras que las Bahamas todavía siguen en los 6 millones porque, según Johnson, los destinos de Estados Unidos se promovieron fuertemente con entretenimiento, incluidos los juegos de azar.

Johnson agregó que entre los puntos a considerar, es importante “no discriminar” a su propia gente: ”Resulta algo peculiar que puedas apostar en Carmichael Road, pero no puedes venir aquí (al casino del Atlantis) y hacer una apuesta de $10. Existe algo peculiar por lo cual ciertas personas que pueden ir a ciertos lugares y hacerlo (apostar) y otras personas no pueden”.

Por su parte, en el marco del mismo evento, el viceprimer Ministro de Bahamas, Chester Cooper, dijo que las enmiendas a la Ley de Juegos de Azar no están actualmente ante el Gabinete para su consideración, sin embargo, señaló que habrá consultas con las partes interesadas de la industria y el público sobre los temas.

Cooper dijo: “Basta decir que es importante para nosotros continuar con la consulta de base amplia como es nuestra práctica y que la consulta y la retroalimentación son va a continuar” y agregó: “La Junta de Juego está facultada no sólo para regular, sino también para contemplar el futuro del juego y sus regulaciones. Por lo tanto, al hacer su trabajo de manera adecuada, es importante que consulten y consideren las mejores prácticas de los pasantes de todo el mundo sobre cómo regulamos, innovamos y continuamos haciendo crecer la industria del juego, así como también fomentamos el juego responsable”.

Por otro lado, durante el segundo día del 3er Foro de Reguladores del Caribe y el 10º Caribbean Gaming Show, se firmó un Memorando de Entendimiento entre la Junta de Juegos de Las Bahamas y la Comisión de Control de Juegos de Islas Turcas y Caicos. El MOU permite el intercambio de información y servicios entre los dos países.

Entre los asistentes estuvieron por Las Bahamas: Ryan Brown, Veronica Taylor, Ian Tynes y Daniel Johnson, mientras que por la Junta de Control de Juegos de Islas Turcas y Caicos estuvieron: Stuart Taylor, Edward Hall y Crystal Knowles.