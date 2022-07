El municipio de Arica en Chile busca resolver la situación del casino

El equipo jurídico y de administración de la Municipalidad de Arica trabaja para cumplir con el requerimiento de la Corte respecto al Casino Municipal.

Chile.- El equipo jurídico y de administración de la Municipalidad de Arica realizó una detallada exposición sobre el trabajo que el municipio realiza en torno a la sentencia emitida por la Corte Suprema sobre el caso Casino de Arica.

Tras el fallo de la Corte, la municipalidad trabaja en todas aquellas implicancias que puedan llegar a generar la sentencia y está tomando todos los resguardos para la protección de los trabajadores; del inmueble; del equipamiento, y otros, para así proceder al cumplimiento del fallo.

En el año 2019, el municipio modificó la vigencia del funcionamiento de la concesión del Casino Arica, en virtud de lo informado por la Superintendencia de Casinos y Juego, y en el año 2020 con motivo del recurso presentado por el Casino Luckia S.A, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto por el casino privado, y señala en la sentencia que esta modificación se encuentra ajustada a la normativa especial sobre casinos.

“Es importante decir que la ley 19.995 que modifica el régimen de Casinos, es la que complica las pretensiones de mantener un Casino Municipal en las actuales condiciones. Y ningún alcalde podría haber evitado dichas implicancias”, indicó el asesor jurídico de la Municipalidad, Martín Le-Blanc.

El proceso comenzó con la modificación del contrato de concesión el cual modificó la vigencia de dicho contrato, plazo que se ajusta a lo señalado por la SCJ, y que además contaba con el acuerdo unánime del Concejo Municipal, cumpliendo con la formalidad legal que se requiere para aprobar la modificación del contrato de Concesión.

Posteriormente, el casino privado presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Arica, y en esta primera instancia, el 28 de diciembre de 2020, la mencionada Corte rechazó el reclamo de ilegalidad, y entregó como fundamentos: que no es ilegal el acto administrativo, por lo cual, el Casino Municipal podía seguir funcionando.

En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones señaló que “no se fundaba la vulneración de un dictamen emanado de la Contraloría acerca de la correcta aplicación de un cuerpo normativo. Y es al órgano judicial al que le corresponde verificar si el acto impugnado infringe la Constitución o la Ley”.

La Corte de Apelaciones además señaló que no solo se ampara en el contrato de renovación de la concesión, sino que además en la circular 84 del 15 de febrero del año 2017, en la cual, la SCJ, de acuerdo a la facultad que tiene de interpretar la normativa, señala que pueden seguir funcionando los casinos, con leyes especiales para sus permisos de operación, en las siete comunas donde se encuentran operando los casinos municipales.

Debido a que las interpretaciones jurídicas difieren en algunas oportunidades, en el año 2021, el interviniente privado puso un recurso en la Suprema, sentencia que falló a su favor. Y que resume en su fundamento aristas como: que las concesiones no podían haber sido renovadas de mutuo acuerdo. Y concluye señalando que en la modificación de la concesión que amplió el plazo a un nuevo régimen que no lo contempla la ley, por tanto, la prórroga estaría establecido en términos no legales.

Si cierra, el municipio de Arica dejaría de recibir aproximadamente $1.000m (USD1m) anuales que iban en directo beneficio de la comunidad.

