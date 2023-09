El juego online sigue creciendo en Mendoza

Los ingresos por apuestas en las plataformas virtuales crecieron un 53 por ciento con relación a julio. En total, se apostaron USD8,8m durante todo el mes a través de la modalidad online.

Argentina.- El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) publicó el balance de los casinos registrados en el organismo gubernamental y de las plataformas de apuestas online durante agosto. Un dato llamativo es que durante el octavo mes del año, los mendocinos apostaron cerca de AR$3.100m (USD8,8m), lo que haciendo un promedio sencillo equivale a AR$100m (USD285.000) por día.

El informe elaborado por IPJyC tuvo en cuenta los movimientos económicos de los nueve casinos registrados en el organismo provincial y de las plataformas de apuestas Super7, Bplay y Betwarrior.

En abril de este año, el Ejecutivo provincial le adjudicó la concesión de juegos y apuestas online a cinco aplicaciones virtuales a cambio de un canon del diez por ciento de lo facturado.

En cuanto a las apuestas, del total, AR$1.711m (USD4,8m) se realizaron en juegos electrónicos de los diferentes casinos que hay en la provincia. Otros AR$539m (USD1,5m) se apostaron en juegos en vivo como la ruleta, el poker o el blackjack, entre otros.

Por el lado de los juegos en línea, las apuestas alcanzaron los AR$848m (USD2,4m) reportados durante agosto: AR$400m (USD1,1m) fueron generados por el sitio Bplay, AR$284m (USD811.000) por Betwarrior y AR$163m (USD465.000) por Super7. En relación con el estudio de julio, las apuestas virtuales se consolidaron como una de las opciones preferidas del mercado y aumentaron sus montos un 53 por ciento de mes a mes. En comparación a julio, hubo un incremento del 15 por ciento en el total de las apuestas realizadas.

Desde el IPJyC explicaron el incremento en las apuestas señalando que “lo que sucede ahora es que se refleja la realidad porque tenemos un marco regulado y de control”, pero agregaron que “por eso aparece como un incremento, que no es tal porque antes estaba pero al no estar regulado no se veía reflejado en ningún lugar”. Explicaron también que, antes, muchas de estas apuestas se hacían en sitios web no autorizados.

Precisamente, en el organismo a cargo de Ida López consideran que “lo que está pasando es que están jugando en las plataformas legales, cuando antes se hacía en plataformas ilegales”. Pero recalcaron que como ahora pueden captar esa masa de recursos, “ahora, al hacerse en plataformas legales el Estado tiene un control absoluto y podemos ver realmente lo que se está jugando”.

Ver también: El IPJyC Mendoza abre licitación por máquinas contadoras y clasificadoras de billetes