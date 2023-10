El juego online en Mendoza recaudó USD 4m en su sexto mes de operaciones

Desde que se aprobó su implementación un semestre atrás, tres empresas ya están en funcionamiento y se espera la pronta incorporación de las otras dos compañías avaladas por el IPJyC.

Argentina.- La implementación del sistema de apuestas online en Mendoza viene dando réditos y se ha convertido en un acierto tanto para las empresas que forman parte del negocio como también para el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) que ve aumentar su recaudación en concepto de cánones luego de que la práctica haya crecido exponencialmente los últimos seis meses.

Durante septiembre de este año, el juego online en la provincia alcanzó los AR$ 1.442m (USD 4,1m) en recaudación marcando un nuevo hito en cuanto a facturación en los cortos seis meses de existencia que lleva la industria del juego online en la provincia. Vale destacar que estos guarismos fueron posibles aún a pesar de que en Mendoza aún no están en funcionamiento dos de las cinco empresas avaladas para operar, ya que lo harán a partir de enero del próximo año.

En abril de este año, el Ejecutivo provincial le adjudicó la concesión de juegos y apuestas online a cinco aplicaciones virtuales a cambio de un canon del diez por ciento de lo facturado. El informe elaborado por IPJyC tuvo en cuenta los movimientos económicos de las plataformas de apuestas Super7, Bplay y Betwarrior que son las que ya están en funcionamiento en la provincia.

En unos meses a estas tres se sumarán por un lado Desarrollos Maipú S.A, la empresa que administra el casino del Arena Maipú de Daniel Mautone y Daniel Angelici. Rush Street Interactive es la empresa con la que se asociaron, la cual ya tiene una plataforma desarrollada en Estados Unidos con la que el ex presidente de Boca Juniors (con su empresa Atlántica de Juegos) compitió en la licitación de juego on line de Córdoba.

La otra compañía es la española Codere Online, a través de un arreglo con la empresa de hoteles Sheraton, que tiene un establecimiento en la capital provincial.

El crecimiento sostenido y la consolidación de la industria del juego online en la provincia queda de manifiesto cuando se observa la evolución que ha tenido en este semestre de vida. El debut del juego en línea en Mendoza no fue muy auspicioso. La única firma que operó en abril fue Super 7 recibiendo AR$ 42.588 (USD 121) pero debió pagar en premios AR$95.000 (USD 271) y no abonó canon mensual al IPJyC según consta en los registros oficiales publicados en ese mes.

En mayo se sumó Betwarrior y el sector del juego online tomó otro impulso. El mercado de apuestas movió AR$ 32,16 m (USD 91.000) y entregó más de AR$30m (85.000). En el reparto, Super 7 fue el que más premios pagó y las arcas provinciales percibieron sus primeros ingresos: AR$171.680 (USD 488).

Para agosto, el juego online ya estaba totalmente instalado, con AR$ 848,16m (USD 2,4m) apostados, pagándose cerca de AR$ 821m (USD 2,3m).

Y, si bien no alcanza a duplicar agosto, septiembre volvió a ir a la suba con AR$ 1.442,63m (USD 4,1m) y repartiendo AR$ 1.381,70m (USD 4m) en premios. Gracias a esto, a las arcas provincias ingresaron más de AR$ 6m (USD 17.000).

Desde el IPJyC explicaron el incremento en las apuestas señalando que “lo que sucede ahora es que se refleja la realidad porque tenemos un marco regulado y de control”, pero agregaron que “por eso aparece como un incremento, que no es tal porque antes estaba pero al no estar regulado no se veía reflejado en ningún lugar”. Explicaron también que, antes, muchas de estas apuestas se hacían en sitios web no autorizados.

Precisamente, en el organismo a cargo de Ida López consideran que “lo que está pasando es que están jugando en las plataformas legales, cuando antes se hacía en plataformas ilegales”. Pero recalcaron que como ahora pueden captar esa masa de recursos, “ahora, al hacerse en plataformas legales el Estado tiene un control absoluto y podemos ver realmente lo que se está jugando”.

