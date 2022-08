El Howard Johnson Piedras Moras de Córdoba quiere operar slots

Si en 15 días no tienen autorización para incorporar slots, el hotel se cierra.

El complejo aguarda la autorización del Concejo Deliberante de Almafuerte. Aseguran que instalar slots es su única forma de supervivencia.

Argentina.- Las autoridades del hotel Howard Johnson Piedras Moras, que está ubicado entre las localidades de Río Tercero y Almafuerte, en la provincia argentina de Córdoba, están esperando ansiosamente una respuesta del Concejo Deliberante de Almafuerte para ver si pueden instalar máquinas tragamonedas en las instalaciones del complejo.

Es que, según las propias declaraciones de los ejecutivos, el hecho de incorporar los slots es la única salida para que el hotel de cuatro estrellas pueda seguir funcionando en esa zona de la provincia mediterránea.

Marcelo Mallo, socio gerente del Howard Johnson Piedras Moras, aseguró que hace tres meses están aguardando una definición por parte del Concejo Deliberante. A priori, la iniciativa cuenta con el apoyo de la oposición, pero genera divisiones dentro del oficialismo.

“Si en 15 días no tenemos autorización, el hotel se cierra”, advirtió Mallo en relación al déficit que viene generando, sólo como alojamiento.

Ver también: Juego online en Córdoba: nueve empresas siguen en competencia

Si bien la petición formal fue hecha en el 2022, la idea de incorporar máquinas de juego en el hotel lleva muchos años, de hecho, aseguran que desde su génesis, el hotel inaugurado a fines de 2013 fue concebido para incluir un casino. El hotel ya cuenta con un salón, construido para tal fin, que ocupa un espacio similar al del casino de Alta Gracia.

Actualmente, trabajan en el lugar, 40 empleados y la llegada de slots generaría otros 30 puestos que serían recomendados por el Municipio de Almafuerte, además de 200 indirectos, según precisó Mallo. Por convenio, el 4,5 por ciento de lo recaudado por el hotel, va para el Municipio.

Desde 2006, una ordenanza impide la instalación de salas de juego dentro de la zona urbana, cuando la misma era más reducida y no alcanzaba la zona donde hoy se encuentra el hotel.

Mallo declaró que “entiende y comparte el espíritu de esa normativa”, pero en este caso si bien la sala estaría técnicamente dentro de la zona urbana, es necesario llegar a la misma en vehículo, como sucede con el casino de Embalse, por ejemplo, por lo que no modificaría la vida cotidiana de los habitantes de la región.

Además, recordó que la iniciativa ya contaba con el visto bueno de la anterior gestión municipal, encabezada por Adrián Scorza, pero en ese entonces no tenía la autorización de la empresa CET, encargada de operar las máquinas de juego en Córdoba. Ahora se cuenta con el cupo necesario, que sería el último -según afirma- pero de no prosperar la habilitación, el destino de las máquinas sería el nuevo casino sería Unquillo. “Esta es una oportunidad que no vuelve”, aseguró Mallo.

Slots en Córdoba

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la Lotería de Córdoba, en el período entre el 1° de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022, la entidad reportó que el canon total cobrado por Lotería de Córdoba por el funcionamiento de las tragamonedas que explota la empresa CET, acumuló un total de $1.314.192.728 (USD 9.8m).

Las cifras de recaudación de la primera mitad del 2022 ya superan ampliamente el total recaudado en el ejercicio 2021, cuando los slots registraron una recaudación total de AR$928.999.381 (USD7m). En 2020, el peor año de la pandemia, el monto total fue de AR$382.275.270 (USD3.2m).

Junio fue el mes con mayor recaudación con AR$229.913.352 (USD1.8m), superando al mes de mayo, en el que se había recaudado AR$216.6m (USD1.7m). En enero, los slots aportaron AR$152.8m (USD1.3m), mientras que en febrero fue de AR$180.9m (USD1.5m), en marzo AR$200.7m (USD1.6m) y en abril AR$200.2m (USD1.6m).

Sin presencia en la capital provincial, las slots funcionan en las ciudades de Villa Carlos Paz, Embalse, Río Ceballos, Corral de Bustos, Laboulaye, La Falda, Miramar de Ansenuza, Río Cuarto, Mina Clavero, San Francisco, General Roca, Cruz Alta, Cosquín, Villa María y Morteros.