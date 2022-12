El Hipódromo de Sevilla definió su jornada de diciembre

Como cada año, el Real Club Pineda ofrecerá un programa con cinco carreras que se desarrollarán el próximo jueves 8.

España.- El Jockey Club Español definió el programa de carreras para la jornada que se disputará el próximo 8 de diciembre en el Real Club Pineda.

El recinto sevillano será el epicentro de cinco carreras: dos sobre 1.600 metros; una sobre 1.750 metros para caballos no ganadores (maiden) de 3 años; y dos de condición, una para potros y potrancas de 2 años en adelante que no hayan ganado €20.000 en premios y colocaciones y otra reservada a los potros y potrancas de 3 años que no hayan ganado un premio de €12.000 en 2022. Esta última estará reservada también para los jockeys amateurs.

La jornada volverá a ser gestionada por el Real Club Pineda junto al Hipódromo de La Zarzuela y la Asociación de Hipódromos y entregará premios por €41.650, un 15 por ciento más con respecto al mismo mes del año 2021.

También en Andalucía

Este domingo 4 de diciembre, el Gran Hipódromo de Andalucía “Dos Hermanas” dará inició a su ciclo de carreras de invierno, compuesto por 80 competencias. Durante el mes, también habrá jornadas los domingos 11 y 18 y el lunes 26.

Luego del receso por Año Nuevo habrá carreras los domingos 8,15, 22 y 29 de enero, y los domingos 5, 12, 19 y 26 de febrero.

La última fecha marcada en el calendario, que representa el cierre de la temporada, es el martes 28 de febrero.