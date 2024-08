El Hipódromo de la Zarzuela despidió la temporada de verano con las Noches del Hipódromo

El domingo 10 de agosto culminó la temporada de verano en el recinto madrileño.

España.- El Hipódromo de la Zarzuela se despidió de las Noches del Hipódromo, que comenzaron en junio y se extendieron hasta el 10 de agosto, culminando la temporada de verano. En total se realizaron 19 jornadas donde se disputaron 71 carreras de purasangres.

Las actividades se llevaron a cabo en diferentes jornadas, entre los días jueves, viernes y sábados, desde las 20 horas hasta la medianoche. Muchos aficionados y público en general presenciaron las carreras, donde también pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica en distintos food trucks.

En la última jornada, que se realizó el domingo 10 de agosto, se llevaron a cabo las carrera Premio Silverside, Made In Spain, y Premio Barilone, Made In Spain, ambas para caballos y yeguas de 3 años en adelante. La jornada y la temporada de verano en el Hipódromo de La Zarzuela se cerró con el Premio Rocío Arango, Made In Spain, reservado a las amazonas, con cuatro ejemplares de cuatro años.

El recinto ya se prepara para la temporada de otoño, que comenzará el domingo 15 de septiembre, con una nueva jornada diurna de carreras en la pista de hierba.

El Hipódromo de La Zarzuela forma parte del Patrimonio Histórico Nacional y sus tribunas están consideradas como una de las obras maestras de la arquitectura madrileña del siglo XX. El recinto cuenta con 110 hectáreas de gran valor ecológico y unas instalaciones de primer nivel cuya privilegiada situación dentro de la ciudad convierten al hipódromo madrileño en el más importante pulmón verde de la capital española, junto con el Parque del Retiro.