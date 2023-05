El Gobierno de Brasil enviará una propuesta para reglamentar las apuestas deportivas en los próximos días

Así lo afirmó el senador Jorge Kajuru, quien será el ponente de la medida provisional.

Brasil.- Las expectativas sobre la reglamentación de las apuestas deportivas mediante una medida provisional estaban puestas en el mes de abril. Ya transcurrido ese plazo, ahora desde el Gobierno anunciaron que la norma será dada a conocer en los próximos días.

El senador Jorge Kajuru afirmó ayer, jueves 4 de mayo, que el gobierno del presidente Luiz Lula da Silva presentará una propuesta al Congreso Nacional en los próximos días para regular las casas de apuestas deportivas y gravarlas. Según lo comunicado, la medida provisional se aplicará inmediatamente, pero requerirá la aprobación de diputados y senadores en un plazo de 120 días.

Además, Kajuru informó que él será el ponente de la medida. El senador también es autor, junto con Hamilton Mourão, de un proyecto de ley presentado este año que define reglas para que las empresas exploren los servicios de apuestas.

“El gobierno estableció una medida provisional sobre la regulación y la tributación de las casas de apuestas deportivas. Aunque este proyecto ya está aquí en el Senado, el gobierno está enviando una medida provisional y me eligieron como ponente”, dijo Kajuru.

El parlamentario defiende una propuesta más blanda que la del equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que prevé que los sitios web paguen R$30m (USD6.0m) por una licencia de funcionamiento por cinco años.

“Hay gente en el negocio interesada en pagar impuestos, no quieren evadir, simplemente no quieren licencias astronómicas, abismales, como los R$ 30m (USD 6.0m) del ministro Haddad para cada casa de apuestas. Entonces nuestra propuesta es que haya una tasa de licencia de forma proporcional según el tamaño de cada casa. El ministro Haddad fue muy sensible y aceptó este diálogo”, agregó.

Kajuru señaló que las casas de apuestas deportivas deben pagar impuestos y que los apostantes “necesitan estar protegidos”. El senador también dijo que pretende incluir la regulación de la publicidad de estos servicios con la intención de reducir la posibilidad de adicción al juego, pero sin perjudicar a las casas de apuestas. “No basta con regular, es necesario tener una norma para que las personas con dificultades económicas no entren en crisis”, subrayó.

Recientes cambios en la medida provisional

Recientemente, fuentes del equipo económico aseguraron que, tras una serie de negociaciones con la ministra de Deporte, Ana Moser, se decidió reformular la medida provisional.

Según la prensa brasileña, la nueva versión aumentaría en un 1 por ciento el cobro a los operadores de apuestas, pasando del 15 por ciento propuesto inicialmente al 16 por ciento sobre los ingresos obtenidos de los juegos, menos los premios.

De acuerdo con lo comunicado, la suma adicional derivada de la reformulación de la medida provisional sobre la tributación de las apuestas deportivas en línea se destinará al Ministerio de Deportes para incentivar el deporte de base.

La nueva tasa del 16 por ciento se desglosaría de la siguiente manera: