El futbolista brasilero Luiz Henrique fue absuelto en la causa que investigaba amaño de partidos

La Confederación Brasileña de Fútbol y la Comisión Parlamentaria de Investigación han cerrado sin sanción el expediente abierto al jugador que actualmente milita en el Betis de España.

Brasil.- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) cerraron sin sanción el expediente abierto al jugador de Club Betis Luiz Henrique en el caso de los supuestas manipulaciones en resultados de apuestas en partidos de fútbol. Ambos organismos eximen, por tanto, al jugador de cualquier sospecha o vinculación sobre su actitud ante estas supuestas apuestas deportivas ilegales.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al contrario de lo que hizo la Footabll Association (FA) inglesa con Lucas Paquetá, ni abrió una investigación sobre el asunto que tocaba de refilón al jugador bético por una tarjeta amarilla vista el mes de marzo en Villarreal, pues los beneficiarios de las apuestas sospechosas fueron unos amigos de Paquetá, que ese día apostaron lo máximo permitido a que el jugador del West Ham veía una tarjeta amarilla y también el del Betis, que fue suplente en el partido en cuestión.

El jugador, que fue desafectado de la selección olímpica de Brasil -y Paquetá de la absoluta- al conocerse que estaba siendo investigado declaró por videoconferencia hace unas semanas ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre manipulación de partidos de fútbol, organismo dependiente de la Cámara de Diputados brasileña, que no ha encontrado indicios de que el deportista fuera partícipe de amaño alguno, por lo que ha archivado el caso.

Escándalo dirigencial

La investigación sobre Luiz Henrique motivó que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, saliera a dar declaraciones, que, ahora, luego del fallo en Brasil sólo aumentarán la tensión con el Betis y sus autoridades. Poco después de que fuera destapado el caso por el seleccionador brasileño Ramón Menezes -al justificar la ausencia de Luiz Henrique de una convocatoria-, Tebas no tuvo reparos en describir la situación del jugador bético antes de tiempo: “Se trata ahora de un jugador marcado y así es imposible venderlo. Está marcado porque está investigado. Ha perdido un activo (el Betis), además, creo que, si no, estaba en la lista de los que podrían haber sacado y vendido”, comentó Tebas al respecto.

El presidente del Betis, Ángel Haro, en su comparecencia pública antes de viajar a Glasgow para jugar ante el Rangers en la Europa League hace unas semanas, respondió a Javier Tebas y aseguró que “Javier no estuvo oportuno en esas declaraciones porque no hay elementos suficientes como para decir con tanta contundencia que está marcado. Cuando tengamos algún tipo de declaración oficial veremos. No tenemos ninguna noticia oficial”. Ahora, esa declaración oficial finalmente llegó y la justicia determinó que Luiz Henrique es no culpable, por lo cual podrá seguir con su carrera deportiva.