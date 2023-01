El estado mexicano de Coahuila no autorizará la apertura de casinos

El gobernador ratificó su postura anti casinos y se mostró en contra de la apertura de establecimientos de juegos.

México.- El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ratificó su posición en contra de la instalación de casinos en el estado mexicano y aseguró que no autorizará ningún establecimiento de juegos durante su gestión.

“No daré marcha atrás a todas las decisiones que he tomado en mi administración, es decir, no habrá casinos, no habrá giros negros, no cambiaremos horarios, no daremos flexibilidad a lo que un día nos llevó a los períodos de inseguridad, quiero ser muy claro y enfático, porque al final de un sexenio se piensa que se pueden dar más permisos o que se pueden abrir unas cosas, algunos giros que fueron dañinos para Coahuila en su momento… No autorizaré”, aseveró el gobernador en conferencia de prensa.

Riquelme Solís dijo además que para otras entidades estos giros podrían no ser dañinos, pero” en Coahuila fueron fuentes de financiamiento del crimen organizado” y hasta el último día de la gestión que encabeza “no autorizará ningún giro de los señalados”.

El titular del Ejecutivo del estado mexicano aseguró que se seguirán respetando los cambios realizados en el marco jurídico, que le “ha dado a Coahuila la manera de controlar con orden y resultados, la paz y tranquilidad de todas y todos los ciudadanos”.

En ese sentido, el mandatario dijo que tampoco habrá permisos especiales de horario para los giros dedicados a la venta de bebidas alcohólicas: “No daremos flexibilidad a lo que un día nos llevó a los períodos de inseguridad”, agregó.

Es importante resaltar que el 11 de septiembre del 2012, se reformó la fracción III del artículo 158- U, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde se estableció que queda prohibido para los 38 municipios de Coahuila, otorgar permisos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación.

