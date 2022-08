El empresario Paul Gauselmann cumplió 88 años

El CEO Gauselmann, compañía alemana que fabrica tragamonedas y administra salas de juego de azar, celebró además su 65° aniversario al frente del negocio.

Alemania.- El 26 de agosto, Paul Gauselmann, fundador y presidente de Gauselmann Group, celebró su 88 cumpleaños. Al mismo tiempo recordó 65 años de independencia empresarial, una decisión que tomó el 25 de mayo de 1957. Hoy, esto se traduce en la creación de casi 15.000 puestos de trabajo y un grupo corporativo de éxito internacional con ingresos por ventas anuales totales de más de €3500m.

Nacido en 1934, cerca de Münster (Westfalia, Alemania), la historia de éxito de Paul Gauselmann comenzó con un aprendizaje como inspector de telecomunicaciones. Después de siete años como empleado, incursionó en el trabajo por cuenta propia a tiempo parcial en 1957 instalando máquinas de discos. Esto marcó el nacimiento del Grupo Gauselmann y culminó en 1964 con la plena independencia empresarial.

Precisamente los años pasados ​​como empleado moldearían al emprendedor para el resto de su vida. Trabajó durante ocho años como técnico de desarrollo en la industria de máquinas expendedoras, durante cuatro de ellos como responsable de desarrollo. En esta función, tuvo una visión constante de las áreas de fabricación y ventas. Recibió un gran apoyo de su jefe principal, Wilhelm Harting, para quien las máquinas expendedoras fueron un verdadero asunto del corazón hasta su muerte prematura en 1962.

Esta experiencia le había demostrado a Paul Gauselmann que el recurso más importante para cualquier empresa son sus empleados y que su satisfacción depende en gran medida de mostrar aprecio. Así, no es raro encontrarlo en los pasillos de la oficina tomándose el tiempo para una charla con un empleado, asistiendo personalmente a la reunión anual de los Merkur Seniors o dialogando con ingresantes.

Si bien el trabajo de la vida de Paul Gauselmann no tiene paralelo, su historia de éxito es representativa de una Alemania de posguerra con nuevas oportunidades comerciales que hicieron posible tales avances y, por lo tanto, contribuyeron adicionalmente al crecimiento de la prosperidad social. Los requisitos previos para esto fueron ideas sobresalientes, impulso incansable y poder de permanencia. Todo esto quedó plasmado con la fundación de la primera Spielothek en 1974.

“Tuve la idea de convertir los pocos trasteros de la antigua sala de juego en un lugar de juego al estilo de un hotel de tres o cuatro estrellas, con moqueta e hidrocultura. Resultó ser una gran idea, y una a la que toda la industria se apresuró”, señaló Paul Gauselmann.

La primera máquina tragamonedas

Apenas tres años después, marcó el siguiente hito y conquistó el mercado alemán con su primera máquina tragamonedas propia, en aquellos días sin electrónica. El “Merkur B” eclipsó a todos los productos de la competencia con más diversión de juego e inmediatamente duplicó el factor de disfrute y los resultados en efectivo de las máquinas de los líderes del mercado en ese momento. “Sabía que este era el comienzo de una nueva era”, recordó Paul Gauselmann.

Cuando predijo el liderazgo del mercado a su esposa Karin en 1975, ella simplemente respondió: “Oh, Dios mío”. La empresa logró esta posición de mercado en 1985 con una cuota de mercado superior al 50 por ciento y fue capaz de defenderla hasta el día de hoy porque, además de centrarse en las necesidades de los jugadores, siempre ha respondido con prontitud a las innovaciones técnicas y los cambios marco político.

Muchos departamentos de desarrollo desde Australia hasta los Estados Unidos con un total de alrededor de 1.000 empleados son una prueba ejemplar de que las ideas sobresalientes siguen siendo la base del éxito. En esto, el grupo se encuentra muy en la tradición de su fundador, quien a lo largo de su vida ha registrado unas 300 patentes.

De Alemania al mundo

Este impulso y dedicación todavía caracterizan a Paul Gauselmann hasta el día de hoy, a pesar de que ahora se ha autoimpuesto una semana reducida de cuatro días. Basándose en un equipo de gestión experimentado y de larga data, ha avanzado tanto en la internacionalización del grupo como en la expansión continua de las actividades en el segmento de los casinos.

La habilidad estratégica y el buen juicio comercial en los buenos tiempos han permitido compensar las restricciones en el mercado interno alemán y preservar los 15.000 puestos de trabajo incluso durante una situación de crisis histórica como la pandemia.

Paul Gauselmann celebró este año su 65 aniversario como empresario. El fundador de la empresa recuerda así una carrera de 65 años en el Grupo Gauselmann, lo que lo convierte en el empleado con más años de servicio en el grupo.

En más de seis décadas, creó un gigante del entretenimiento que disfruta del éxito con sus propios juegos y máquinas, opera salas de juego en toda Europa y, además de casinos terrestres y casinos en cruceros, también tiene nuevos juegos y apuestas deportivas en línea. mercados de futuros en su cartera. La marca Merkur con el sol que ríe se ha convertido en sinónimo del disfrute de los juegos. Para deleite de su fundador, la empresa de ventas también celebra este año su 50 aniversario.

La familia Gauselmann

Paul Gauselmann ha creado un imperio empresarial y, al mismo tiempo, vela por sus conciudadanos. Está comprometido en cuerpo y alma en apoyar proyectos e iniciativas en el campo de la salud preventiva en el distrito. Entre ellos se incluye el proyecto faro de cirugía asistida por robot médico, que Paul Gauselmann junto con su esposa Karin han financiado con la adquisición de la Robot quirúrgico “da Vinci X” para el sitio de Lübbecke. Paul Gauselmann también desea compartir el éxito de la empresa con la gente del distrito de Mühlenkreis a nivel de base.

Cada año, la Fundación Paul y Karin Gauselmann brindan apoyo financiero a cientos de proyectos sociales y culturales, iniciativas, clubes, grupos y particulares en la región que rodea la sede de la empresa. Con motivo de su 88 cumpleaños, que este año volvió a celebrar en compañía de su familia y muchos amigos, el presidente de la compañía volvió a desear un regalo que beneficie a toda la comunidad.

En reconocimiento a su destacado compromiso, se le otorgó la Cruz al Mérito de Primera Clase de la República Federal de Alemania, así como la ciudadanía honoraria de las ciudades de Espelkamp y Lübbecke. Su dedicación de décadas a la industria de máquinas expendedoras durante 53 años desde 1966, incluidos 38 años como presidente de la Asociación Alemana de la Industria de Máquinas Expendedoras y de Entretenimiento (VDAI), fue honrada con la presidencia honoraria de VDAI.

El emprendedor exitoso está respaldado por una familia fuerte: “Ya sea en el Consejo de administración, el Consejo de supervisión o dentro del contexto de la Fundación, mi familia es el pilar más importante de mi vida, tanto en lo privado como en lo profesional”, subrayó Paul Gauselmann.

“Además, mis cuatro hijos, cada uno en su propio campo, han contribuido significativamente al éxito actual del Grupo Gauselmann. Me gustaría agradecer muy especialmente a mi esposa Karin, quien me animó y me apoyó durante 55 años”. A pesar de su extraordinario éxito, Paul Gauselmann siempre ha sido una persona con los pies en la tierra con fuertes lazos con su región natal, que también encuentra relajación en el tenis.

En su club de tenis local de Espelkamp-Mittwald (TVE), participa activamente como patrocinador, presidente honorario y jugador de equipo. En su círculo familiar, con sus cuatro hijos y nueras, nueve nietos y tres bisnietos, ya sea haciendo deporte o en la naturaleza, encuentra la fuerza para enfrentar los desafíos con energía y optimismo incluso a esta edad orgullosa. Los juegos en línea cambiarán la industria, y Paul Gauselmann ha tenido ideas durante mucho tiempo para garantizar el éxito del Grupo Gauselmann también en este entorno.