Ecuador: ratificaron los dos años de sanción a Milton Bolaños por amaño de partidos

El Comité de Apelaciones de la LigaPro ratificó la prohibición al ex jugador de Libertad para la práctica profesional.

Ecuador.- El Comité de Apelaciones de la LigaPro ratificó la suspensión por dos años sobre Milton Bolaños para la práctica profesional futbolística. El defensor, ex Libertad de Loja, fue acusado de manipular partidos.

El caso salió a la luz en octubre de 2023, cuando desde el propio club acusaron amaño de partidos a dos jugadores vinculados a las apuestas deportivas: se trataba de Jordan Chillambo y Milton Bolaños, de 28 y 31 años, respectivamente. En particular se habría detectado el accionar de los defensores, ambos titulares, en la derrota 2-0 ante Independiente del Valle, del 17 de septiembre.

«Con los jugadores Bolaños y Chillambo sucede que en una investigación que se estaba haciendo respecto al tema de apuestas, ellos fueron detectados y lo reconocieron ante el DT. Esos jugadores fueron separados», explicó en aquel momento Marlon Granda, mandatario de la institución de Loja.

El directivo añadió: «Estoy hablando con Gabriel Drouet, Director de Investigación de LigaPro, para ver si se les abre un expediente y se llega a un tipo de sanción tal como hicieron en Brasil y en otras partes (…) Esto no tiene perdón».

Tras las pesquisas de LigaPro, las cuales llevaron cerca de cuatro meses, el Comité Disciplinario del máximo torneo futbolístico ecuatoriano decidió sancionar al club con la quita de cuatro puntos de cara al próximo torneo de primera división que comenzará el 1 de marzo y el pago de una multa por un monto de USD 30.000.

En ese momento se dictó la sentencia contra Milton Bolaños, la cual ahora fue ratificada. En tanto, Jordan Chillambo, quien fue el otro jugador implicado en la causa, quedó desafectado y podrá continuar sin ningún tipo de sanción.

La defensa

A pesar de la ratificación de la sanción en su contra, Bolaños insiste en su inocencia. “Jugué casi 18 partidos, de los cuales no llego ni a 4 amarillas, no sé de qué me acusan. Que sí, que con Independiente del Valle los tiros de esquina. No sé qué quieren acusar ahí. Pero apuesto que, si mi compañero hacía gol y lo empatábamos, todos se quedaban callados, porque se empataba al campeón de la Sudamericana”, comentó. A lo que luego añadió: “El presidente revisó 4 partidos, con Aucas ganamos, con Mushuc Runa perdimos por cosas del fútbol, con IDV perdimos, y contra Nacional ya no jugábamos. Con Liga hubo 3 penales, en ninguno participo, y el cuarto gol fue un remate de afuera que fue golazo. Ustedes vean todos los videos, todo está claro”.

Posteriormente, el futbolista apuntó contra el manejo de Libertad ante la situación: “Cuando pasó todo esto de la acusación, le escribí al presidente. Fui a entrenar y no me dejaron. Llegué al camerino y el coordinador del equipo nos dijo que Chilambo y Bolaños no podíamos ir. A todos los muchachos del equipo les han pagado y a nosotros no, nos deben más de tres meses. Si yo estuviera en apuestas, no tendría deudas. Debo dinero en el banco, tengo caída mi moto, debo arriendo y vienen a acusarme de vainas, yo solo jugaba al fútbol”.

“Yo me declaro inocente al 100 por ciento. Enseñé mis pruebas, las mismas las tienen el club y cuerpo técnico. Ahora en el fútbol, con Granda, hay que jugar con manos o pies amarrados, porque después va a decir que hay amaño de partidos. Para acusar, debe ir con pruebas y no tiene nada de eso. Quieren ensuciar mi nombre”, concluyó Bolaños.