Durante el último año cerraron más de 150 agencias de lotería en la Ciudad de Buenos Aires

Argentina.- Según datos del sector en el último año entre 160 y 170 casas y agencias de lotería bajaron sus persianas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien algunas cerraron de manera temporal, al pedir una licencia de la actividad, otras lo hicieron de manera definitiva.

Entre los motivos que llevaron a los agencieros a tomar esta medida figuran el aumento de los alquileres, el de los costos fijos, entre los que figuran los servicios de luz, gas y agua, las cargas impositivas, y el crecimiento casi exponencial de las apuestas online, ya sean legales o ilegales, las cuales quitan potenciales clientes a las agencias.

De acuerdo con datos aportados por la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CAOLBA) a Diario Perfil, la actual coyuntura socioeconómica que se vive en el país obligó a cerrar a las agencias en el último año. “La situación es crítica. En lo que va del año, por ejemplo, ya cerraron sesenta. Según nuestros números, el total supera las 160. Algunos cierres son definitivos, pero otros pidieron licencia. Es decir, los agencieros cierran el local, pero mantienen la ‘chapa’ de la agencia oficial, el número de concesión para que funcione como tal cuando reabra en otra locación o en otro momento”, dijo Marcelo Iemma, presidente de CAOLBA.

“El tema de la renovación de los alquileres jugó un papel fundamental en este sentido. Las agencias que cerraron por el aumento del valor del alquiler no volvieron a abrir, con todo lo que eso implica”, agregó.

Otros de los motivos que impulsaron el cierre de los locales es el poco recambio general que se percibe en las agencias. La posibilidad de apostar, ganar y cobrar rápido los seduce más que tener que jugar en una agencia, esperar el sorteo y luego volver a cobrar el premio. “Las personas mayores apuestan de manera tradicional, los jóvenes no apuestan en los juegos tradicionales”, aseguran al mismo medio agencieros con varias décadas tras el mostrador.

Desde Lotería de Buenos Aires (LOTBA) explicaron que en todo el ámbito porteño figuran 1.254 agencias en total, de las cuales 1.100 se encuentran operativas y 154 no. Si bien tanto la Cámara como el organismo porteño coinciden, en líneas generales, con el número de agencias afectadas por la crisis, para la entidad que regula el juego en la Ciudad no significa que están cerradas, sino que no están en actividad. En este sentido, y según el organismo porteño, 120 se encuentran con pedido de licencia por razones particulares de los agencieros, o por la coyuntura económica que vive el sector. Las 31 restantes están con trámite de renuncia, y sólo tres cerraron definitivamente.

“Los aumentos en los servicios de gas y luz, e impuestos, por ejemplo, también afectaron a los agencieros. El costo operativo y, en el mejor de los casos, obliga a cambiar de local”, señaló Iemma.

Atento a esta circunstancia, Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, aseguró: “Somos los primeros interesados en colaborar para que la situación mejore. Trabajamos con la CAOLBA con metas e incentivos para recomponer las ventas. Además, contamos con equipos especializados en marketing y posicionamiento de productos que articulan con las agencias”.

Desde abril de este año, por ejemplo, se puso en marcha la acción Quiniela de la Ciudad. Un plan de beneficios pensado para los agencieros, quienes deben mantener o superar la cantidad de tickets promedio por el sorteo de la Quiniela vendidos en el mismo mes del año anterior.