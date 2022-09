Dominic Atkinson: “Este año podemos llegar a convertirnos en una de las cinco casas de apuestas más importantes del mundo”

Dominic Atkinson, gerente de ventas regional para Norteamérica de Sportradar, habló en exclusiva con Focus Gaming News acerca de los desafíos que enfrentan de cara al futuro en el mundo de las apuestas deportivas.

Entrevista exclusiva.- Mientras se prepara para participar, una vez más, de G2E Las Vegas, Sportradar continúa creciendo y se posiciona como una de las casas de apuestas más importantes del mundo.

Para hablar sobre el futuro de las apuestas deportivas, la lucha contra las apuestas ilegales y las perspectivas para el futuro, Focus Gaming News entrevistó en exclusiva a Dominic Atkinson, gerente de ventas regional para Norteamérica de Sportradar.

Atkinson no solo habló sobre los preparativos para G2E Las Vegas sino que, además, brindó un completo análisis del creciente mercado de apuestas deportivas en EE.UU., y compartió detalles acerca del Sistema Universal de Detección de Fraude, tan requerido por federaciones deportivas de todo el mundo.

¿Cómo se están preparando para G2E Las Vegas?

Después de dos años complicados a causa de la pandemia del Covid-19, estamos emocionados por poder conectarnos cara a cara con nuestros clientes y socios y reunirnos con nuevos prospectos potenciales para que puedan conocer de primera mano los productos y servicios de nuestra empresa.

Además, durante los últimos 2 años, nuestra cartera de ofertas ha crecido enormemente y nos ilusiona compartir esta nueva información con aquellos que visiten nuestro stand.

¿Qué productos está más ansioso por exhibir este año?

Con el mercado de apuestas creciendo a un ritmo acelerado en los EE.UU., el mercado de Ontario estableciéndose y las necesidades de los operadores y otras partes interesadas en constante evolución, nos complace presentar una amplia gama de ofertas.

Por supuesto, no podemos dejar afuera a nuestros servicios comerciales administrados, que cumplen las necesidades de los operadores, independientemente del tamaño o la madurez del mercado, así como nuestra amplia e inigualable cartera de contenido de transmisión AV y el mejor servicio de marketing de anuncios de su clase, que ayuda a los clientes a interactuar de manera efectiva y eficiente con los aficionados y apostadores deportivos.

El mercado de apuestas deportivas de EE.UU. está creciendo muy rápido con más estados que legalizan la actividad. ¿Cuál es el mayor desafío para la empresa en un mercado tan grande?

Como empresa B2B, nos hemos centrado en apoyar a nuestros clientes en la manera en que abordan las oportunidades que se presentan a medida que se legalizan más estados, se abre el mercado canadiense y las apuestas se convierten en el entretenimiento principal.

“Hemos invertido significativamente en los EE.UU., a la vez que escalamos para impulsar uno de los mercados de apuestas deportivas más grandes del mundo”. Dominic Atkinson, gerente de ventas regional para Norteamérica de Sportradar.

Estamos viendo el cambio del mercado de EE.UU. de apuestas predominantemente antes del juego a más apuestas durante el mismo, que es la norma en el resto del mundo, junto con las apuestas deportivas móviles que se aceleran como el canal de más rápido crecimiento. A raíz de esto, ha sido una prioridad apoyar a nuestros clientes durante un período de tiempo tan dinámico.

También nos hemos centrado en el crecimiento de nuestra plataforma de anuncios, que ha crecido casi un 40 por ciento año tras año, ya que los operadores buscan soluciones de adquisición y retención de clientes más eficientes.

Además, los ingresos a través de nuestros servicios de apuestas gestionadas aumentaron un 65 por ciento año tras año y estimamos que estamos en camino de manejar transacciones por valores entre €17m y €20m este año, lo que nos convertiría en una de las cinco casas de apuestas más importantes del mundo.

En los últimos meses también hubo cifras récord de manejo de apuestas deportivas en los estados de EE.UU., ¿cómo se puede controlar el mercado?

Desde nuestra perspectiva, podemos afirmar que existen varios métodos importantes que pueden abordar el flagelo del arreglo de partidos. El primero de ellos gira en torno a la prevención, y Sportradar Integrity Services organiza talleres educativos para clubes y socios de ligas en todo el mundo.

Esta educación detalla los peligros de involucrarse en el arreglo de partidos, así como también presenta a la audiencia de atletas, oficiales y entrenadores el modus operandi de los arreglos de partidos, y da a entender a estas personas acerca de las mejores prácticas con respecto a la denuncia de cualquier enfoque.

El monitoreo y detección de apuestas también es una herramienta crucial para la prevención del arreglo de partidos. Las federaciones deben utilizar el monitoreo de apuestas, que Sportradar Integrity Services proporciona de forma gratuita a través de UFDS.

A pesar de los mejores esfuerzos de todos los involucrados y la educación de las personas, es crucial que se mantenga la visibilidad sobre el panorama global de arreglo de partidos, y el monitoreo de apuestas es fundamental para garantizar que, si existe un problema, se detecte.

También hay una necesidad de inteligencia e investigación. Si bien es necesario imponer sanciones contra las personas directamente involucradas en el arreglo de partidos, para evitar que ocurra, se debe identificar la fuente de la manipulación y se pueden identificar las señales de alerta antes de que se manifieste un problema a través de medidas preventivas como la debida diligencia. sobre jugadores, entrenadores, inversores y patrocinadores.

Por otro lado, las penas más severas contra quienes arreglan partidos que puedan imponer tanto una federación deportiva como un tribunal de justicia, sin dudas pueden ayudar. Pero, desafortunadamente, esto ni siquiera es posible a veces porque los países carecen del marco legal para enjuiciar a los involucrados en este tipo de actividades.

Una mayor cooperación también es clave en la lucha contra el arreglo de partidos. Las redes como Sportradar Integrity Exchange, lanzadas recientemente, son cruciales, ya que allí se reúne a las partes interesadas en la industria de las apuestas deportivas para aunar recursos e intercambiar información, lo que permite abordar la corrupción desde diferentes aspectos de la industria, lo que solo puede ser algo bueno en este entorno duradero. lucha.

Por último, no podemos dejar de mencionar que la regulación es muy positiva para la integridad y el deporte limpio, ya que significa que existen canales para que los operadores de apuestas denuncien actividades sospechosas a los reguladores y las ligas y, por lo tanto, una mayor visibilidad de los patrones de apuestas y los intentos de corromper los juegos.

En un mercado no regulado, no existe un registro de auditoría en cuanto a la identificación de los apostantes detrás de las apuestas sospechosas (es importante informar investigaciones), ya que no existen mecanismos de denuncia para facilitar cualquier tipo de intercambio de información. Sin embargo, con las disposiciones correctas implementadas, la lucha contra el arreglo de partidos se fortalece con una infraestructura de apuestas deportivas saludable y transparente.

Sportradar Integrity Service se asoció con más de cien federaciones deportivas, ¿cuál es el aspecto más importante del Sistema Universal de Detección de Fraude y por qué es elegido por tantas federaciones?

El Sistema Universal de Detección de Fraude (UFDS) es el sistema de monitoreo de apuestas avanzado y probado de Sportradar que se utiliza para detectar patrones de apuestas irregulares y sospechosos, y en los últimos 18 años, hemos detectado más de 7500 partidos sospechosos en 15 deportes diferentes en todo el mundo.

El sistema está respaldado por sofisticados algoritmos de aprendizaje automático y una base de datos de apuestas constantemente mantenida, recopilada en tiempo real de más de 600 operadores de apuestas globales con el fin de detectar arreglos de partidos.

“En los últimos 18 años, hemos detectado más de 7500 partidos sospechosos en 15 deportes diferentes en todo el mundo”. Dominic Atkinson, gerente de ventas regional para Norteamérica de Sportradar.

El UFDS también está respaldado por datos de apuestas a nivel de cuenta de más de 350 casas de apuestas y marcas globales. Esto nos permite revisar y analizar los datos de apuestas reales y la liquidez del mercado y mejora nuestra capacidad para detectar apuestas sospechosas que pueden no presentarse a través de los métodos tradicionales de monitoreo de apuestas, como el arreglo de partidos centrado en un aspecto específico de un partido en lugar del resultado final.

Este análisis cuantitativo se combina con un examen cualitativo realizado por el equipo de Sportradar de más de 60 expertos globales senior en integridad. Cuando la UFDS marca actividades anormales de apuestas, analizará los patrones de apuestas para el partido o la competencia específicos.

Si el análisis confirma que existe alguna actividad de apuestas sospechosa o sospecha de arreglo de partidos, Sportradar informará a los órganos deportivos pertinentes.

En los últimos años, el arreglo de partidos ha evolucionado y se ha vuelto mucho más sofisticado y dirigido a más y más deportes. De hecho, los partidos sospechosos en 2021 no solo se limitaron a deportes convencionales como el fútbol y el baloncesto, sino que ocurrieron en 10 deportes diferentes, incluidos voleibol, balonmano, hockey sobre hielo y deportes electrónicos.

En octubre de 2021 Sportradar hizo una fuerte apuesta por ofrecer la UFDS, de forma gratuita, a cualquier federación o liga deportiva que quiera utilizarla. Hoy más de 150 organizaciones deportivas confían en la UFDS. Esto es parte del compromiso de la empresa de proteger la integridad del deporte mundial y hacer que el sistema sea accesible para todos.

¿Qué sigue para ad:s, el servicio de marketing digital basado en datos de la empresa?

A través de nuestra propuesta ampliada, apoyaremos a nuestros clientes para que atraigan, adquieran, retengan y aumenten el número de clientes en redes sociales pagas, televisión conectada, publicidad digital fuera del hogar y productos de editores nativos de manera más efectiva.

Es nuestra inversión en el desarrollo de tecnología a medida para canales individuales y apostar por productos específicos de la industria lo que aumentará la precisión de orientación para las marcas.

Agregando valor al proporcionar conocimientos e información: nuestras herramientas de entretenimiento de apuestas basadas en datos (es decir, centros de partidos, rastreadores de partidos en vivo, widgets) brindan a los clientes conocimientos e información que los ayudan a tomar una decisión de apuestas informada, lo que lleva a una mayor participación y mayor tiempo de permanencia.

A medida que avancemos en el servicio de anuncios, nos beneficiaremos de una medición más perspicaz. Estamos desarrollando una visión más profunda y multidimensional del rendimiento, basada en un modelo de atribución multitoque patentado que se creó específicamente para el embudo de apuestas.