Disputa entre bancos y casas de apuestas legales en Brasil fomenta el auge del mercado ilegal

Desde la ANJL aseguran que el conflicto por los mensajes de alertas que exhiben las entidades financieras está impulsando el crecimiento de sitios ilegales, poniendo en riesgo la seguridad de los jugadores y afectando los ingresos fiscales del país.

Brasil.- Una creciente disputa entre los bancos y las casas de apuestas online legalizadas en Brasil está provocando un efecto no deseado: el desplazamiento de apostadores hacia el mercado ilegal. Según representantes del sector, los mensajes de alerta enviados por las instituciones financieras a usuarios de plataformas autorizadas, que en algunos casos incluyen el bloqueo de contraseñas o tarjetas, dificultan las transacciones legítimas y llevan a los jugadores a optar por sitios clandestinos, donde no cuentan con restricciones ni garantías de seguridad.

“Cuando el banco envía ese alerta, muchas veces también bloquea la contraseña, la tarjeta o la operación del jugador que quiere apostar. No lo deja realizar la apuesta. ¿Qué hace entonces? Busca una alternativa y termina jugando en casas ilegales, donde el compromiso con la seguridad es nulo”, explicó Plínio Lemos Jorge, presidente de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) sobre la situación. Actualmente, 72 casas de apuestas están autorizadas para operar en el país, pero las trabas impuestas por las entidades financieras persisten.

Lemos Jorge señaló que los bancos no logran identificar las plataformas ilegales en sus bases de datos, lo que lleva a que los avisos y bloqueos se concentren en las plataformas reguladas. El presidente de la ANJL ya reportó el problema al Banco Central y a la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, entidad encargada de la regulación del sector. “Nos dijeron que observarán este movimiento con más atención y nos sugirieron dialogar con las asociaciones para demostrar que estos alertas nos están perjudicando. Podría ser un desconocimiento por parte de los bancos”, agregó.

Competencia desleal y pérdidas para el erario público

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda recibió de entidades del sector una lista de empresas que operan al margen de la ley, sin haber adquirido la autorización requerida ni cumplir con las normativas. Estos sitios clandestinos, muchos con sede en el extranjero, recaudan cerca de R$ 1.000m al mes sin pagar impuestos, según el informe. La falta de control efectivo ha generado críticas sobre el cumplimiento de la regulación.

“Este control era una de las bases del mercado regulado, pero no se está cumpliendo. Si hay una norma, debe respetarse. Si no se hace y no pasa nada, se crea una desventaja competitiva. Es una competencia desleal”, afirmó André Gelfi, presidente del Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR). Esta situación afecta a las empresas legales, que sí pagan tributos y cumplen con las exigencias gubernamentales.

Mientras no se resuelva el conflicto entre los bancos y las plataformas autorizadas, el sector advierte sobre el riesgo de un crecimiento aún mayor del mercado ilegal, lo que compromete tanto la seguridad de los jugadores como los ingresos fiscales. La solución, según los representantes, pasa por un mayor diálogo entre las partes y una mejor identificación de las operaciones por parte de las instituciones financieras.