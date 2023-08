Diputados discuten regulación de intermediación de loterías en Brasil

La iniciativa es impulsada por la Asociación de Intermediadores Digitales de Juegos de Lotería.

Brasil.- La regulación del sector de intermediación de loterías en Brasil fue nuevamente el eje de una audiencia pública en la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa empujada por la Asociación de Intermediadores Digitales de Juegos de Lotería (AIDIGLOT), presidida por Mirko Mayeroff.

De la reunión participaron Alessandro Dessimoni, director legal de AIDIGLOT; y el profesor Sydnei Marssal de Oliveira, responsable del estudio “Impacto de la Regulación en los Mensajeros de Loterías”, elaborado por FGV Projetos.

De acuerdo a lo comunicado, el objetivo de este encuentro fue intensificar la publicidad y arrojar luz sobre la discusión en torno a la modernización digital de las loterías. Además, se apuntó a mostrar el impacto positivo de la regulación de esta práctica en la recaudación de impuestos en Brasil. Según los especialistas, la mismas puede trepar hasta 24 veces más de la generada hoy, a lo que se suma la creación de empleo y beneficios generales para la Unión.

En ese marco, Dessimoni destacó la función de las plataformas de intermediación y cómo estas empresas ya aportan al sistema, haciendo que más personas jueguen con la comodidad de no tener que estar físicamente en un establecimiento y con más seguridad. “Es una gran participación. En los últimos cinco años, cerca de R$ 223mm (USD 45.5m) fueron recaudados de impuestos al Gobierno Federal por un solo miembro, por ejemplo”, señaló.

En esa línea, explicó que Brasil tiene un potencial subutilizado en el cobro de lotería, y detalló que en el país la apuesta per cápita promedio es de US$ 10 (USD 2), mientras que en Estados Unidos es de US$ 104 (USD 21) y en Portugal llega a US$ 197 (USD 40).

“Aquí en Brasil , contamos con el mismo número de puntos de venta físicos que en el estado de Florida (EE.UU.). Una forma de aumentar la capilaridad puede ser la ampliación de los canales de intermediación online y no necesariamente ampliar la cantidad de puntos físicos”, enfatiza el director.

De acuerdo con AIDIGLOT, al regular la actividad de los intermediarios digitales, se crea un espacio para aumentar la representación de los recaudos de loterías en el PBI nacional. Al igual que otras empresas disruptivas, que intermedian actividades para expandir el alcance de productos y servicios, los intermediarios de lotería también pueden ayudar en el desarrollo económico y social, brindando comodidad y seguridad a los jugadores, creación de empleo y nuevas oportunidades de mercado.

AIDIGLOT fue creada en abril de 2022, con el objetivo de unificar la voz de las empresas del segmento en la lucha por las mejoras del sector y en la defensa de los derechos de los consumidores. La misma tuvo como socios fundadores a Inovalotto, Lotérica Nova y Sorte Online.

El objetivo de AIDIGLOT es ofrecer una diversidad de canales y herramientas, que permitan impulsar las ventas de loterías en Brasil. A su vez, la propuesta de la asociación es regular la intermediación de loterías, para lo que los integrantes se reúnen periódicamente. Por caso, en julio pasado, se reunieron en la sede de Sorte Online, en San Pablo,