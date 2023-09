Diego Verano Ponce, CT Interactive: “Mi deseo es seguir desarrollando el mercado latinoamericano”

Diego Verano Ponce explica cómo llegó a CT Interactive, cuál es su papel en la empresa y comparte sus los objetivos que CT Interactive tiene en el mercado latinoamericano.

Entrevista.- Diego Verano Ponce es un experto con más de 15 años de experiencia en el sector del juego. Estudió en el IPAE Escuela de Empresarios.

¿Cómo entraste a formar parte de CT Interactive?

Como tengo experiencia tanto en el sector landbased como en el online, el director de desarrollo de negocios en Latinoamérica de CT Gaming – Georgi Koprinarov vio mi perfil en LinkedIn, me llamó y me ofreció un trabajo en la división landbased. Le dije que mi deseo era quedarme en el sector online, así que pasaron unos meses y me ofreció desarrollar la actividad de CT Interactive en Latinoamérica.

¿A qué se dedica su departamento?

Nuestro principal objetivo es cerrar y finalizar numerosos acuerdos y distribuir nuestra cartera de juegos a los clientes del sector del igaming. Siempre estamos buscando nuevas oportunidades. Utilizamos diversas estrategias para mantener relaciones sólidas y profesionales con clientes y socios potenciales. Con el equipo de gestión de cuentas, trabajamos para mejorar y optimizar la producción de nuestros clientes activos.

¿Cómo describiría su jornada laboral típica?

Empiezo revisando el módulo de informes de RGS para inspeccionar nuestro rendimiento en todos nuestros puntos finales y, a continuación, con el equipo de gestión de cuentas, hacemos un seguimiento de todas las acciones que hemos definido para nuestros clientes. Después, empiezo a buscar nuevos clientes. A continuación, hago un seguimiento de los grupos técnicos con los que tenemos procesos de integración. Durante el día, me ocupo de mucho papeleo de los acuerdos cerrados y coordino lo que haga falta del equipo búlgaro.

¿Cuál es su parte favorita del trabajo?

Sin duda, lo mejor es la comunicación. Es estupendo hablar y aprender de los expertos del sector, esto te ayuda a reforzar tu red de contactos y a mejorar tus habilidades comunicativas, lo cual es esencial cuando diriges negociaciones con socios potenciales. Puedo decir que cerrar nuevos acuerdos me produce una gran satisfacción.

¿Cuál es el proyecto en el que trabaja actualmente?

Ahora mismo hay varios proyectos en marcha. Actualmente estoy centrado en desarrollar la actividad de CT Interactive en Brasil, porque es el mayor mercado como país independiente de América Latina.

¿Cuáles son las principales aptitudes necesarias para su trabajo?

Para empezar, hay que tener todos los conocimientos empresariales necesarios. Mi trabajo es similar al de un vendedor, por lo que es crucial tener don de gentes, ser extrovertido y saber desarrollar una relación estrecha con el cliente.

La mezcla exitosa incluye una combinación de carisma, una fuerte personalidad, paciencia y la capacidad de saber leer a la gente para definir qué acciones emprender. También ayuda ser metódico y persistente.

¿Qué aspira a conseguir en CT Interactive?

Mi deseo es continuar desarrollando el mercado latinoamericano y consolidar a CT Interactive como uno de los principales proveedores de la región. Por supuesto, se trata de un trabajo en equipo, y todo, desde el desarrollo de juegos hasta la gestión de cuentas, es igual de importante.