Desde Conajzar afirman que las tragamonedas ilegales evaden más de USD 38m en concepto de canon en Paraguay

El titular del regulador nacional, Carlos Liseras, explicó que a pesar de los operativos para combatirlas, las máquinas ilegales proliferan en territorio paraguayo.

Paraguay.- El titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, afirmó que a pesar de los múltiples esfuerzos que se realizan en el país para combatir el juego ilegal, los operativos para combatir la instalación de máquinas tragamonedas ilegales terminan siendo infructuosos debido a que estos elementos ilegales proliferan rápidamente en territorio paraguayo.

Más aún, según destacó, el crecimiento de estas tragamonedas irregulares es tal que estiman que genera millonarias pérdidas al estado paraguayo. «La Fiscalía estima que G. 300.000m (USD 38m) se evaden en concepto de canon por quienes explotan clandestinamente las máquinas tragamonedas», explicó Liseras en declaraciones a la radio 1080 AM.

Estas máquinas, como una larga lista de juegos de azar, están sujetas a disposiciones legales para su funcionamiento. Sin embargo, según señaló el funcionario, se visualiza a diario que funcionan en cualquier sitio y abierto a todo tipo de clientes, entre ellos niños y adolescentes.

“La explotación clandestina de juegos priva de recursos a la Diben, a los municipios, a las gobernaciones, al Ministerio de Salud y Ministerio de Deportes”, agregó Liseras.

Subrayó que, ante el resurgimiento de los puestos clandestinos de tragamonedas, la Conajzar vuelve a aplicar las intervenciones y decomisos de máquinas. “Estos operativos que estamos haciendo son porque están explotando los juegos de azar en la clandestinidad”, sostuvo.

Por último, se refirió a que al no estar controlados, estos establecimientos que ofrecen juego ilegal resultan muy riesgosos para la sociedad ya que una parte de su clientela terminan siendo jóvenes y adolescentes.

La modificación a la ley de juegos de azar, postergada

La Cámara de Diputados decidió la pasada semana postergar por 90 días el tratamiento del proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, con el fin de eliminar el actual monopolio de las concesiones de permisos para esa clase de actividad, tales como la quiniela, las apuestas deportivas y otros.

La líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, pidió la postergación por tres meses del proyecto, lo que motivó el rechazo de los proyectistas.

Según informó el medio local ABC, al intentar la postergación del proyecto, el proyectista, Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), dijo: “Hay 212.000 paraguayos que no tienen trabajo. Hace un año estamos estudiando este proyecto, enviamos a comisión, se hicieron audiencias públicas. Escuchamos que el Gobierno tiene un proyecto de ley que pone fin al monopolio en el juego de azar, pero nunca envía nada. Este proyecto lo único que quiere es sacar la palabra exclusividad, para que este país abra las puertas a los inversionistas. Así como está la ley no pueden venir a invertir en Paraguay. Este proyecto de ley puede ayudar al presidente Santiago Peña a conseguir la creación de las 500.000 fuentes de trabajo que prometió en campaña”.

Por su parte, Abed dijo: “Aclaro que no estamos a favor del monopolio, pero el Gobierno está preparando un proyecto de ley”.

Cabe recordar que la iniciativa busca modificar los artículos 8º, 11, 13, 21, 22 y 23 de la Ley N° 1016/1997, la cual establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, con el propósito de adecuar la ley vigente a los requerimientos de los nuevos tiempos.

La modificación más significativa es la que se busca introducir en el artículo 8°. La misma establece que las concesiones serán otorgadas a los tres mejores oferentes de las licitaciones; y ya no solo a una empresa, como es en la actualidad, donde la concesionada, solamente, es la mejor oferta.

Los impulsores del proyecto quieren que la modificación salga antes de fin de año: «Cómo habíamos pedido vuelta a comisión, volvimos a foja cero y nos enfocamos en el fin del monopolio. Lo que queremos es que sea ley este año porque en febrero se abre la licitación. Sino es ley este año, de vuelta seguirá el monopolio«, dijo Vaesken.