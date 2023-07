Denuncian intento de soborno para realizar apuestas clandestinas en el fútbol argentino

Integrantes del equipo JJ Urquiza, de la Primera C, dijeron haber sido contactados para dejarse perder un partido a cambio de dinero.

Argentina.- Dos futbolistas juveniles del club JJ Urquiza, que milita en la Primera C, fueron contactados por apostadores para dejarse perder a cambio de una cuantiosa suma de dinero en el partido que su equipo disputó contra Real Pilar por la fecha 24 del torneo de la divisional.

La situación trascendió luego de que el capitán del equipo, Claudio Leguizamón, la hiciera pública, ya que sus compañeros se negaron al soborno y le contaron a él lo sucedido.

Leguizamón, como referente del plantel, recurrió a las redes sociales para contar lo sucedido: “Esto es JOTA JOTA, un grupo de chicos con ganas de crecer en este deporte que es tan hermoso y ama, lo cual lo hacemos con mucho profesionalismo y dedicación”, escribió.

“Les paso a contar que recibimos un llamado de unos apostadores para perder lo cual el grupo le dice un NO rotundo. Mientras esté al frente de este plantel le decimos que NO A LA CORRUPCIÓN”, dijo, al tiempo que agregó: “A estos muchachos que se les hace fácil arruinar a las personas, los hinchas, las instituciones. Ladrones de sueños, proyectos, anhelos. Nosotros, los laburantes del ascenso, vamos a seguir buscando nuestros sueños por más apostadores y corruptos que se crucen en nuestros caminos. No maten al fútbol”.

Más aún, en declaraciones posteriores, Leguizamón explicó a cuánto ascendía el monto del soborno: “Empiezan de abajo, en este caso empezaron con dos chicos que bajan a jugar en reserva, pero están en el plantel de primera, ofreciéndole al arquero un penal en contra por USD 1000”, detalló, al tiempo que comentó que los apostadores incluso sabían sobre el devenir del partido: “Le dijeron, vas a tener un penal en contra en el primer tiempo, déjatelo hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar a esto?”, reflexionó.

Desde el club no hicieron, por el momento, ningún comunicado oficial, aunque sí trascendió que sus representantes legales están trabajando en el asunto.

Antecedentes

No es la primera vez que el club situado en el Partido de Tres de Febrero es vinculado a este tipo de acciones. El año pasado, mientras el equipo militaba aún en la Primera B y luchaba por mantenerse en la categoría, se acusó a tres jugadores de “ir para atrás” a cambio de dinero en los partidos contra Fénix, Ituzaingó, Acassuso, Deportivo Merlo y Los Andes, este último era, en ese entonces, un rival directo para que el JJ Urquiza no descendiera, algo que a la postre acabó sucediendo.

Ver también: Crecen las sospechas por las apuestas deportivas en el fútbol argentino.