Dennis Gustafsson, Play’n GO: “Nos estamos moviendo más rápido que la competencia”

Dennis Gustafsson, Director de Operaciones de Play'n GO.

El director de operaciones de Play’n GO, Dennis Gustafsson, habló con Focus Gaming News sobre la red de tecnología de la compañía, cómo implementan contenido nuevo de manera confiable y lo que viene en 2023 en América del Norte y más allá.

Entrevista exclusiva.- Dennis Gustafsson, Director de Operaciones de Play’n GO, le concedió a Focus Gaming News una entrevista exclusiva para hablar sobre los aspectos más destacados del año de la compañía y lo que se viene.

¿Cuáles fueron las claves que le permitieron a Play’n GO mantener el ritmo de un lanzamiento semanal a lo largo de 2022?

Hemos demostrado durante más de 15 años que podemos crear grandes juegos que mueven la aguja para los operadores, y eso se debe a la pura creatividad de nuestro equipo.

Mantener la consistencia de los lanzamientos semanales sin retrasos o caídas en la calidad es, en muchos sentidos, el mayor desafío. Requiere que combinemos los aspectos creativos del proceso con la excelencia operativa.

No se equivoquen, esto no es fácil. No solo estamos lanzando más de 50 juegos por año; también los estamos implementando para nuestros socios operadores en más de 25 jurisdicciones reguladas, cada una con diferentes requisitos técnicos.

Para esto, necesitamos una red robusta, y hemos pasado años construyendo precisamente eso. Creo que tenemos la capacidad tecnológica más fuerte de cualquier proveedor en la industria, y nuestro historial habla por sí mismo.

Estamos extremadamente orgullosos de esto porque significa que nuestros socios pueden tener absoluta confianza en nosotros para entregar lo que decimos que haremos, cuando decimos que lo haremos, y pueden planificar en consecuencia.

¿Hacia dónde irá la estrategia de nuevos productos y lanzamientos en el próximo año?

Para 2023, continuaremos consolidando nuestra posición como el proveedor elegido para el mejor entretenimiento de casino en jurisdicciones reguladas, a través de una gama de nuevos productos, socios y mercados.

Estamos realmente orgullosos de la diversidad de nuestra cartera de contenido, ya sean éxitos de taquilla globales como Book of Dead, contenido con licencia como nuestros juegos KISS y *NSYNC, o títulos centrados en mecánicas innovadoras y modelos matemáticos.

Los operadores pueden esperar más de lo mismo en 2023. Estamos escuchando atentamente tanto a nuestros socios como a nuestros jugadores y esta retroalimentación se vincula directamente con el proceso de desarrollo. Todo se sumará a lo que creo que será el mejor año de Play’n GO hasta el momento.

¿Cómo evalúa la llegada de Play’n GO en América del Norte, en diferentes estados y provincias de los Estados Unidos y Canadá?

No es exagerado decir que llegar a los mercados regulados de América del Norte por primera vez es uno de los hitos más importantes en la historia de Play’n GO. Ahora estamos en los estados de Nueva Jersey y Michigan, así como en la provincia canadiense de Ontario. Hace solo unos pocos años, el juego regulado en estos países parecía estar muy lejos, y la velocidad a la que se han movido las cosas ha sido impresionante.

Hemos tenido un comienzo realmente sólido, sobre todo porque hemos podido aprovechar tanto nuestra experiencia sin precedentes en los mercados regulados, como también la solidez de nuestra cartera de juegos y nuestra experiencia técnica, por supuesto. Tanto los operadores como los jugadores de EE.UU. y Canadá estaban familiarizados con los clásicos de Play’n GO, por lo que tuvimos una ventaja en ese sentido.

“Todavía es muy pronto para hacer un análisis, pero las indicaciones son positivas para nosotros. Esperamos que estos mercados se conviertan en el centro de nuestra estrategia de crecimiento en los próximos años”. Dennis Gustafsson, Director de Operaciones de Play’n GO.

¿Tienes otros mercados en la mira? ¿Cuáles?

Somos una empresa verdaderamente global ahora, y siempre estamos buscando nuevos mercados regulados para ingresar. Como mencioné, ya estamos activos en más de 25, y la buena noticia es que las jurisdicciones de todo el mundo se están dando cuenta de la necesidad de introducir una legislación sensata sobre los juegos en línea como una forma de garantizar un futuro seguro y sostenible para todos.

En términos de regiones específicas, estamos particularmente entusiasmados con América Latina, donde ya estamos activos en Colombia y Argentina. Con países como Brasil, Perú y Chile, ya sea en el proceso de introducir o haber introducido recientemente nuevos marcos, tenemos la esperanza de que surjan más oportunidades en 2023.

La fortaleza de nuestra red y nuestra experiencia en mercados regulados nos permite avanzar más rápido que la competencia. Cuando se abre un nuevo mercado, los operadores necesitan contenido confiable y de alta calidad que cumpla con los requisitos locales, y saben que Play’n GO puede cumplir.

¿Cómo cree que le ha ido a los juegos en línea en comparación con los juegos presenciales, en un año marcado por el levantamiento de las restricciones por la pandemia?

La tendencia global ha sido clara desde hace mucho tiempo, con el cambio gradual de presencial a en línea, y la pandemia solo ha acelerado este proceso. Pero es importante recordar que la relación entre los segmentos terrestre y en línea difiere según el mercado. Esto afecta las expectativas de los jugadores y es importante que lo tengamos en cuenta ya que, en última instancia, nuestro trabajo es crear una experiencia de entretenimiento de clase mundial.

Italia es un ejemplo interesante. En comparación con la mayoría de los demás países europeos, su industria en línea no ha canibalizado los juegos físicos en la medida que cabría esperar. Durante la pandemia, cuando una parte importante de los jugadores se movió en línea por primera vez, el desafío para nosotros fue crear una experiencia que cumpliera y superara sus expectativas. Esto implicó un fuerte enfoque en el contenido, incluidos juegos con un sabor local, como Rocco Gallo.

Siempre habrá un sector terrestre y un sector en línea, y aunque estamos muy enfocados en este último, creo que es importante que observemos y aprendamos del lado terrestre para que los jugadores reciban lo mejor, donde sea que elijan. jugar.

Recientemente, en una entrevista, Play’n GO señaló que su objetivo es producir el máximo entretenimiento con el mínimo impacto. ¿Cómo piensan lograrlo el próximo año?

Hemos estado entre los pioneros en la industria de los juegos para avanzar en el crecimiento sostenible y responsable. Cuando hablamos de máximo entretenimiento con un impacto mínimo, realmente estamos abordando un conjunto muy amplio de temas que creemos que son esenciales para la salud a largo plazo del sector.

Cubren, pero no se limitan a, nuestra huella ambiental, responsabilidad social y nuestro deber de cuidar a los jugadores. Play’n GO está liderando con el ejemplo en todos estos rubros. En cuanto al medio ambiente, nos hemos comprometido a ser neutrales en carbono para 2025. En el aspecto social, hemos creado uno de los equipos más diversos de la industria. Y nuestro enfoque en los mercados regulados muestra nuestro compromiso con el cuidado de los jugadores.

Estos son solo algunos ejemplos, pero ilustran un mayor compromiso con la sustentabilidad que está en el corazón de todo lo que hacemos.