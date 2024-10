David Bretnitz, Kambi: «Nuestros productos le brindan a nuestros socios flexibilidad, gestión del riesgo y creación de probabilidades líderes en el mercado»

David Bretnitz, Vicepresidente de Ventas para América de Kambi Group, habló con Focus Gaming News sobre las innovaciones de la empresa en materia de apuestas deportivas antes de su participación en G2E Las Vegas 2024.

Entrevista exclusiva.- Kambi Group estará presente en G2E Las Vegas 2024, uno de los eventos más importantes de la industria del juego, que tendrá lugar del 8 al 10 de octubre en The Venetian Expo.

Para saber más sobre los planes de Kambi Group para la edición de este año de G2E Las Vegas, Focus Gaming News dialogó con David Bretnitz, vicepresidente de ventas para América de Kambi Group, quien habló sobre las nuevas ofertas de productos de la compañía antes del evento y destacó cómo Kambi se está posicionando como líder en el mercado de las apuestas deportivas, centrándose en las asociaciones, la importancia de la personalización y los planes estratégicos para ampliar su presencia en Estados Unidos y otras regiones clave.

¿Qué pueden esperar ver y experimentar los asistentes en el stand de Kambi durante G2E Las Vegas 2024?

Este año, Kambi está realmente entusiasmado con la presentación de su cartera ampliada de productos y servicios líderes de apuestas deportivas en G2E, ya que nos convertimos en el hogar de las soluciones de apuestas deportivas de primera calidad. Además de nuestra renombrada solución de apuestas deportivas ‘llave en mano’ de extremo a extremo, ahora ofrecemos una gama de productos de apuestas deportivas independientes que los operadores pueden seleccionar para elevar su tecnología existente, independientemente de su tamaño o estrategia de apuestas deportivas. Por ejemplo, estamos deseando hablar con los operadores sobre nuestro nuevo producto ‘Odds Feed+’, que proporciona a los operadores acceso a nuestra amplia biblioteca de cuotas de alta calidad, a través de una única integración API.

Invitamos a los operadores a pasar por el stand 2230 para hablar con el equipo de Kambi y descubrir la pieza que le falta a su sportsbook.

¿Puede darnos su opinión sobre las actuales asociaciones de Kambi con casas de apuestas deportivas de EE.UU. y cómo han evolucionado?

Durante el último año, en Kambi hemos establecido relaciones con nuestros socios actuales, así como con algunos nuevos, a medida que consolidamos nuestra posición como proveedor líder de apuestas deportivas en Estados Unidos. Recientemente, firmamos una extensión con Rush Street Interactive, que fue el primer socio de Kambi en los Estados Unidos. Después de asociarnos inicialmente con ellos en 2018, esta última extensión nos permite seguir apoyando su crecimiento en todo el país, así como su expansión por Canadá, Colombia y México.

Otro operador comercial con el que estamos orgullosos de trabajar es Bally’s Corporation, que, desde que se asoció con Kambi, ha lanzado con éxito sus apuestas deportivas móviles en nueve estados, incluidos Nueva York, Massachusetts y Colorado. Además, Kambi ha consolidado su reputación como proveedor de apuestas deportivas para operadores tribales tras firmar un histórico acuerdo de apuestas deportivas multiestatal con Choctaw Nation, una de las mayores tribus de juego de Estados Unidos.

¿Cómo aborda Kambi la creciente demanda de personalización en las experiencias de apuestas deportivas y veremos nuevas herramientas o funciones en este sentido en la G2E?

La personalización sigue siendo increíblemente importante para las casas de apuestas deportivas, no solo para captar y retener clientes, sino también para destacar frente a la competencia en los mercados locales. A principios de este año, Kambi lanzó un ecosistema de terceros llamado Kambi Engage, que se creó para ofrecer a nuestros socios un acceso simplificado a una selección de proveedores de compromiso que incluye capacidades de diferenciación y personalización.

Algunos de los servicios incluidos son plataformas de compromiso multicanal en tiempo real, herramientas automatizadas de aprendizaje del comportamiento del cliente y otras experiencias únicas para el usuario final. Cada proveedor ofrece las mejores soluciones de su clase en sus respectivas áreas, proporcionando a nuestros socios las herramientas que necesitan para mejorar sus ofertas y ofrecer experiencias de apuesta superiores a sus clientes.

Kambi también proporciona a sus socios experiencias de usuario superiores y atractivas a través de nuestra división experta en front-end, Shape Games. Las experiencias de usuario fluidas que ofrece Shape son altamente personalizables en los canales web, móvil y minorista. Sus servicios permiten a los socios alcanzar sus aspiraciones de marca al tiempo que ofrecen experiencias de usuario excepcionales con una serie de herramientas de diferenciación y funciones de compromiso, no solo para las apuestas deportivas, sino en todos los sectores verticales del juego electrónico.

El mercado estadounidense de las apuestas deportivas es muy competitivo. ¿Qué estrategias emplea Kambi para diferenciarse de otros proveedores de software en este espacio?

Kambi se distingue en el competitivo mercado estadounidense de las apuestas deportivas por la potencia y la escala de su red, que incluye a más de 40 operadores de todo el mundo. Nuestro éxito radica en aprovechar una solución de apuestas deportivas llave en mano probada y sin rival, al tiempo que ofrecemos servicios independientes de vanguardia como Odds Feed+, nuestro galardonado Bet Builder, Managed Trading, Front End, Esports y Sportsbook Platform.

La red de Kambi es más que la suma de sus partes: cada interacción con el jugador a través de nuestros socios globales se alimenta en un ecosistema central de datos para proporcionar información procesable que afina nuestras probabilidades e informa el desarrollo de nuestros productos. Este efecto de red, unido a nuestra capacidad para ofrecer apuestas deportivas totalmente personalizables, confiere a Kambi una clara ventaja competitiva.

Nuestros productos dotan a los socios de flexibilidad, gestión de riesgos y creación de probabilidades líderes en el mercado, lo que les permite diferenciarse por derecho propio al tiempo que se benefician de la fuerza colectiva de la red Kambi.

¿Existen planes o iniciativas específicas de Kambi para entrar en nuevos estados o reforzar su presencia en mercados clave de EE.UU.?

Aunque ha sido un año modesto en cuanto a la expansión de la regulación en Estados Unidos, Kambi sigue de cerca constantemente la situación de los distintos estados, incluidos mercados más grandes como California, Texas y Oklahoma. Gracias a nuestra tecnología escalable y a nuestra vasta experiencia reguladora en docenas de mercados de todo el mundo, contamos con un historial de cumplimiento de la normativa sin parangón y un historial probado de lanzamientos rápidos, incluidos muchos lanzamientos de apuestas deportivas legalizadas el primer día.

Seguiremos atentos a la evolución del panorama normativo de EE.UU., pero también estamos entusiasmados con los recientes avances normativos en el continente americano, incluido Brasil, donde nos hemos asociado recientemente con KTO Group.

En julio, la empresa confirmó a Werner Becher como sucesor de Kristian en el cargo de Consejero Delegado. ¿Qué aporta a Kambi una incorporación como la de Werner Becher?

Werner es un sucesor excepcional para Kristian, que creó un legado increíble en Kambi y seguirá desempeñando un papel vital en su éxito en el futuro desde su posición en el Consejo de Kambi. Werner aporta a la empresa una vasta experiencia en el sector y una probada visión para los negocios, habiendo sido anteriormente una figura clave en el proveedor de datos deportivos y apuestas, Sportradar, donde fue director general de su rama de apuestas en EE.UU. antes de asumir el cargo de CEO de sus negocios en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Anteriormente, también fue Consejero Delegado del operador europeo de apuestas y juegos Interwetten durante ocho años. Esta vasta experiencia en el sector será vital para Kambi a medida que ampliemos nuestra cartera de productos y tratemos de aprovechar el éxito alcanzado bajo la dirección de Kristian.

Este año han firmado varios acuerdos de asociación importantes en diferentes mercados, ¿cómo valora sus logros hasta la fecha y cuáles son sus objetivos para lo que queda de 2024?

Estamos increíblemente entusiasmados con los socios que hemos acogido en la red Kambi este año, incluida nuestra asociación más reciente con el operador brasileño KTO. Se han convertido en uno de los operadores de más rápido crecimiento en el país y cuentan con una amplia base de clientes con la ambición de construir sobre su estatus actual en Brasil. Al actualizar su anterior proveedor de apuestas deportivas con la tecnología de Kambi, confiamos en poder ayudarles a repetir el éxito que otros socios de Kambi han tenido en toda Latinoamérica.

Otro de nuestros hitos de este año ha sido la firma de un contrato con la Nación Choctaw de Oklahoma [the Choctaw Nation of Oklahoma], una de las mayores tribus de Estados Unidos, donde nuestras apuestas deportivas llave en mano se han convertido en la opción preferida de los operadores tribales. Choctaw Casinos and Resorts cuenta con una increíble experiencia en el sector del juego y tiene la ambición de ir más allá de ofrecer apuestas deportivas en Oklahoma, donde posee una selección de destinos de juego y hostelería en el sureste del estado, incluido su principal establecimiento cerca del área de Dallas-Fort Worth.