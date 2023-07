Daniel Stone, Sportingtech: “Queremos asegurarnos de que nuestra oferta sigue destacando en un mercado competitivo”

Daniel Stone habló con Focus Gaming News sobre cómo la nueva identidad de marca de Sportingtech, su galardonada campaña y sus características únicas los convierten en un proveedor líder de plataformas de igaming en 2023.

Entrevista exclusiva.- Daniel Stone, responsable de marketing de Sportingtech, le concedió a Focus Gaming News una entrevista exclusiva en la que habla sobre el impacto de su nueva identidad de marca, su apoyo a las iniciativas de diversidad e inclusión y sus características innovadoras que les diferencian de sus competidores en el sector de las apuestas deportivas.

¿Qué significa para el equipo de marketing de Sportingtech haber sido preseleccionado para la mejor campaña de marketing B2B en los EGR Global Marketing and Innovation Awards 2023?

Significó mucho no solo haber sido preseleccionados para estos premios, ya que los premios EGR se encuentran entre los premios más prestigiosos de la industria, sino ganar la Plata en la categoría de Campaña de Marketing B2B. Contamos con un equipo de marketing relativamente compacto en comparación con nuestros competidores, por lo que el hecho de que nos hayan tenido en cuenta para estos premios es un testimonio de nuestro duro trabajo y nuestra experiencia en esta función.

Tras el lanzamiento de nuestra nueva identidad de marca en ICE 2023, hemos recibido una acogida muy positiva por parte de clientes y socios. En la feria, tuvimos un récord de afluencia a nuestro stand, con un aumento del 223 por ciento en el número de clientes potenciales recogidos, en comparación con ICE 2022.

Ha sido muy alentador ver el impacto positivo de nuestro cambio de marca y los premios ganados para ayudar a que el nombre de Sportingtech continúe siendo uno de los mayores proveedores de plataformas de igaming en 2023.

Sportingtech destacó recientemente su participación en los Women in Gaming Diversity Awards y resaltó la importancia de este premio. ¿Cómo valora la inclusión y la diversidad en la industria del juego? ¿Cuáles cree que son los principales retos en la actualidad?

El futuro es brillante para la diversidad y la inclusión si iniciativas como Women in Gaming (WiG) y All-In Diversity siguen contando con el apoyo tanto de las operaciones como de los proveedores. Nos alegramos de que Laura Main, miembro de nuestro equipo, fuera preseleccionada para un premio WiG.

El sector avanza en la dirección correcta y es estupendo ver a más mujeres en puestos directivos. Un informe de 2022 mostraba que el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección había aumentado un 10 por ciento, pero aún así la proporción sólo alcanzaba el 29 por ciento, por lo que aún queda mucho por hacer.

Sportingtech no discrimina y cree que no debería haber limitaciones basadas en el género, por lo que siempre estamos dispuestos a apoyar iniciativas inspiradoras como estos premios.

En cuanto a los retos, me remito a un acto reciente al que asistí, en el que una destacada directora ejecutiva (no diré nombres) compartió su opinión de que uno de los principales obstáculos que hay que superar es el hecho de que las mujeres líderes deben ser consideradas como alguien que se ha ganado su puesto por méritos propios, mientras que puede existir la creencia de que las mujeres en puestos de liderazgo ascienden por ser más valientes que sus homólogos masculinos, lo que sencillamente no es el caso.

Esto parece basarse totalmente en la actitud y esperamos que estas actitudes cambien rápidamente a medida que más mujeres ocupen puestos de responsabilidad en todo el sector.

¿Cuáles son las claves para que un proveedor de plataformas de juego en línea se diferencie en el sector de las apuestas deportivas, que no deja de crecer en países de todo el mundo?

Una de las prioridades clave a la hora de diferenciarse de proveedores de plataformas demasiado similares es identificar y resolver los problemas a los que se enfrentan nuestros clientes. Tenemos toda una serie de productos y servicios que nos diferencian de nuestros competidores, ya que aprovechamos los hábitos y preferencias de los apostantes.

Nuestra función Bet Assist atrae y retiene a los apostantes mediante la generación automática de análisis de pronósticos, datos históricos, resultados en directo y análisis de inteligencia artificial. FastBet es la única función de este tipo en el mercado, que permite a los usuarios apostar varias veces en todos los deportes con sólo pulsar un botón, sin necesidad de crear un talón de apuestas.

Los jugadores siempre buscan una ventaja, y el hecho de poder ofrecer una funcionalidad tan innovadora y perspicaz ha hecho que la participación aumente significativamente.

Nuestra función Share-a-Bet está pensada para la nueva generación de jugadores, que utilizan las redes sociales como herramienta de comunicación. Esta función permite a los jugadores compartir sus apuestas con sus seguidores en las redes sociales con unos simples toques y, si lo desean, sus seguidores pueden realizar la misma apuesta fácilmente.

En todo el mundo, hay muchos operadores que ven las ventajas de una casa de apuestas deportivas, pero aún no están seguros de si es la opción adecuada para sus clientes, por lo que no tienen que invertir mucho tiempo en crear la suya propia. Esta integración única proporciona a los operadores las mismas grandes ventajas que los clientes llave en mano.

El otro factor clave para diferenciarnos de la competencia es asegurarnos de que nuestra oferta es flexible y puede adaptarse específicamente a los distintos mercados para ajustarse a cualquier requisito normativo nuevo o preexistente.

Pero si me preguntan cuál es la principal ventaja competitiva de Sportingtech, aunque suene cursi, es su gente. No solo seleccionamos a los nuevos miembros del equipo en función de sus conocimientos del sector, sino que lo más importante es su actitud, cómo se preocupan de verdad por cada pequeña cosa que hacen en nuestro camino para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Ese compromiso es lo que realmente nos diferencia.

¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre los requisitos y necesidades de sus clientes en las distintas regiones?

Los distintos mercados tienen sus propios gustos en materia de casinos y apuestas deportivas. Para comprender estos matices, tenemos que demostrar a cada país que sus necesidades han sido identificadas y abordadas con una oferta cuidadosamente adaptada a los gustos de la población, lo que hace que sus operadores tengan muchas más posibilidades de atraer y fidelizar clientes.

En toda la región hay preferencias deportivas muy distintas, lo que complica la tarea de los operadores, que tienen que aprovechar los diversos sectores de audiencia. En México, por ejemplo, hay un gran interés por los deportes estadounidenses, algo que no ocurre en Brasil.

En Brasil, el fútbol, el basquet y el voleibol de playa, entre otros, tienen prioridad. Es una observación obvia, pero los operadores deben tener en cuenta estos diferentes aspectos a nivel regional.

Los usuarios finales esperan cada vez más un producto adaptado a ellos. Queremos asegurarnos de que nuestra oferta sigue destacando en un mercado competitivo, y los productos y soluciones de Sportingtech permiten a las empresas prosperar al satisfacer las necesidades individuales de cada socio operador y ser adaptables.

Esta flexibilidad, combinada con el conocimiento local, es esencial para tener éxito y sabemos que no puede haber un enfoque único. En 2022, asistimos a un crecimiento exponencial, especialmente en Latinoamérica y África, y una de las principales similitudes que hemos observado en todos los mercados en los que operamos es la necesidad de adaptarse a un panorama normativo en rápida evolución. En el Reino Unido, hemos asistido a la publicación del Libro Blanco, mientras que los mercados de Latinoamérica, como Brasil y Perú, también están atravesando un periodo de transición significativo.

Para abreviar, nos enorgullecemos de nuestra experiencia local -creemos firmemente en la utilización del conocimiento directo de la fuente, de aquellos que realmente conocen sus mercados- y es un hecho triste que veamos con demasiada frecuencia ejemplos de pretendientes que utilizan contenidos que suponen que reflejan los deseos de una audiencia, a veces incluso agrupando toda una región en lugar de aplicar contenidos según las demandas de territorios específicos. Así que si eso es algo que buscan los operadores, que hablen con nosotros.