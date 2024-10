El béisbol es un deporte apasionante de team que surge en Estados Unidos y se disipa por muchas partes, en especial en México y el Caribe, cuna de grandes jugadores. Si lo practicas, no te pierdas la entrada sobre su duración.

En contexto, la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) es el campeonato profesional de primera en México. Con arriba de noventa años de historia, se vuelve la liga más añeja y con más tradición en esta tierra.

Su temporada regular se establece de abril a agosto, separada en dos vueltas, con los playoffs en los meses de septiembre y octubre, y un Juego de Estrellas entre ambas vueltas. En la actualidad, la liga se compone de 18 equipos, separados en Zona Norte y Zona Sur. Cabe destacar que el equipo con más éxito en la historia de la liga son los célebres Diablos Rojos mexicanos, que acumulan 16 campeonatos.

Los equipos de la LMB se distribuyen en 16 entidades federativas, abarcando dos franquicias de expansión en Veracruz y Guadalajara. La liga posee 19 estadios, los que permiten alojar por encima de los 200 mil aficionados. Los principales estadios se hallan en ciudades clave como Ciudad de México, Cancún, Tijuana o Monterrey.

En su reglamento, el béisbol trata de dos equipos, cada uno con 9 jugadores, que con bate le pegan a la pelota, haciendo un recorrido que va por las cuatro bases del campo. Así, en todo momento que un jugador pisa estas, anota un punto, o carrera.

No es posible especificar cuánto dura un partido de béisbol ya que los encuentros de la Liga Mayor MLB no cuentan con una duración definida. Esto sucede porque no existe un reloj de juego, como en casi cualquier otro deporte.

Esta particularidad vuelve al juego un deporte original, en el que no se puede estimar cuánto tarda un partido de béisbol con la duración de un evento, o promediar el juego, pero sí depende de variables como el total de pitches usados, cantidad de carreras, tiempos pedidos y hasta número de entradas, ya que no hay empates y pueden recurrir a extra-innings.

Cuántas entradas son en el béisbol

La duración de un encuentro de este deporte no tiene duración explícita como decimos, sino que esta se establece por el tiempo que los lleva a los equipos quitar cada una de las entradas. ¿Cuántas entradas son el béisbol? Se divide en nueve entradas o innings.

Cuántas entradas tiene el béisbol

Ya sabiendo cuántas entradas tiene el béisbol, hay que decir que cada una de las 9 se divide en dos turnos, en los que cada team varía el ataque y la defensa.

En cada uno de estos, el equipo que defiende tiene el mandato de conseguir tres outs por inning estableciendo cuánto dura un inning en béisbol, para un total de 27 a lo largo del juego, a la vez que el que ataca, busca batear la bola lejos de los defensas para correr en torno a las bases.

Triunfa en el juego el team que más carreras anote durante las 9 entradas, y si los equipos empatan al terminar esta cantidad de innings, se juega otra entrada en Extra innings, hasta que se de que algunos de ambos ganen, dado que el empate en béisbol solo se da cuando las reglas de la liga no dejen seguir el juego.

Extensión de un juego de béisbol

Existen variados componentes que pueden establecer que un juego acabe antes o luego de lo advertido modificando la extensión de un juego de béibol. Más allá de contar el elemento del clima, que suele ser parte clave de la duración del juego; las entradas pueden atrasarse o ir más veloces porque un team está realizando más hits y carreras; o si los pitchers están siendo dominantes y sacan fácilmente a los bateadores que enfrentan.

Como ejemplo claro, el juego más extenso de la historia del deporte ocurrió en el año 1984, cuando los White Sox de Chicago precisaron de 8 horas y 6 minutos para ganarle 7 a 6 a los Milwaukee Brewers tras 25 entradas.

Cuánto dura un juego de béisbol

En la actualidad y más allá de lo expuesto, las nuevas reglamentaciones en el béisbol profesional estadounidense consiguen que la duración promedio de un encuentro sea de 2 horas y 40 minutos, tras alcanzar picos de hasta 3 horas y 4 minutos en la temporada de 2022. Algo que se viene imitando en las ligas como la mexicana.

Asimismo, las reglas del último tiempo fijan el alta del reloj de lanzamiento, que exige a los pitchers a hacer sus disparos a home antes de los quince segundos cuando las bases están desocupadas y sin superar los veinte segundos cuando hay corredores en base.

Los cambios vienen generando una suba en el promedio de bateo y más cantidad de bases robadas en casi cuatro décadas. Los resultados en tiempos de duración promedio de los encuentros actuales son destacados, lo que supone atrae también a nuevo público.

En resumen, el béisbol en México no es solo un deporte, es un tesoro cultural que se mantiene indeleble a través de los años y que vine sirviendo a la transferencia de valores y la propia identidad del país. En cuantiosos lugares, los equipos de cada zona son el orgullo de la comunidad y los jugadores se vuelven modelos de los más chicos, en razón de que el respeto, la labor y la disciplina son valores incitados dentro y fuera del campo de juego.

Concurrir a los juegos de este tipo, además de estimular la convivencia, también fortalece los hilos con la comunidad. en un entorno entre equipos de diversas localidades que no se ven entre si como rivales sino más bien como sanos competidores que pueden demostrar toda su idoneidad y talento del béisbol mexicano.

