Las apuestas de fútbol en vivo son una prestación que suelen brindar solo las mejores casas de apuestas, siendo uno de los entretenimientos con más demanda en muchos países futboleros como Argentina y Brasil. Conoce cómo hacerlo durante la transmisión y alcanzar el éxito.

Hacemos referencia a una modalidad de jugada en la que los participantes pueden jugar de forma activa apostando mientras se desarrolla el evento. Un factor que le suma la cuota extra de pasión y diversión para los fanáticos de fútbol en todas sus categorías.

Muchos apostadores optan por esta forma de juego porque consideran que pueden hacer las mejores apuestas así, ya que permite desarrollar estrategias diferentes que las previas no dejan.

Asimismo, las cuotas en la transmisión en directo varían de forma continua con la misma velocidad con la que evoluciona la competencia, lo que le añade más adrenalina y diversión, ya que el jugador debe tomar decisiones ciertas de forma rápida.

Este tipo de apuestas en vivo que dejan apostar en eventos sports incluso durante las transmisiones, se han vuelto una modalidad muy popular en el ámbito. Y es que, como decíamos más arriba, la sensación de ver un encuentro mientras sucede e intuir qué sucederá, apostar y encima ganar, es única.

Agrégale ese toque extra usando criterio personal y estudiando el juego mientras las cuotas varían a lo largo del suceso.

Si eres de los que observan la jugada, las apuestas live son ideales: expulsiones, lesiones que no se esperan, cambio de jugador y más, todo eso sirve de indicador que ayuda a pronosticar el resultado del suceso.

En las apuestas en eventos en vivo, las cuotas se modifican continuamente, adecuándose a la nueva dinámica del juego. Usa tu estrategia personal para hallar el momento indicado en el que las cuotas sean más favorables y permitan potenciar las ventajas.

Por ejemplo, en un encuentro de fútbol, la cuota de equipos como el Real Madrid o Barcelona no será tan alta en un partido de La Liga, pero sí apostar en directo puede favorecer conocer si les va bien o mal o si el oponente da la sorpresa.

Asimismo, los equipos populares no siempre comienzan con gol contra los más chicos, por lo que si se desea alcanzar una buena cuota al ganar, hay que esperar a ver si son ganados en el encuentro en los primeros instantes.

Otra de las posibilidades que ofrecen las apuestas deportivas live es que hay nuevos mercados a los que no se ingresa antes de comenzar el encuentro. O sea, en ciertas apuestas, solo puedes apostar a cuál será el equipo que vaya a marcar el gol que sigue, o quizás qué jugador lo hará. Para cualquiera de estas salidas, es clave estar al ojo del desarrollo del evento y poder interpretar qué puede pasar luego.

Ver también: ¿Qué significa apuesta sin empate? La herramienta que reduce riesgo de pérdidas

Estrategias para apuestas en vivo en fútbol

Descubre las dos mejores estrategias para apuestas en vivo en fútbol y disfruta al máximo el juego de balón pie.

A la mayor cifra de apostadores

Las mejores apuestas en vivo son las que se dan al mayor número de apostadores, ya que, las casas de apuestas sitúan el ojo en los mercados en los que hay más interesados, perfeccionando las cuotas.

Por otro lado, se consideran dentro de la clase de mejores apuestas en vivo porque admiten generar estrategias, de hecho, varios operadores hacen transmisiones live con estadísticas, lo que simplifica al jugador interpretar y vaticinar resultados.

Siguiente gol

En esta alternativa se opta por qué equipo o jugador hará el próximo gol en el desarrollo del encuentro. Tener en cuenta que, en los mercados de prepartidos, casi nunca concuerdan con los tipos de apuestas en vivo, eso varía de acuerdo al operador. Habitualmente, los sitios para apostar ponen esta posibilidad de apuestas cuando el evento se lleva a cabo con compás cambiante.

Mejores sitios para apuestas de futbol en vivo

Entre los mejores sitios para apuestas de futbol en vivo, encontramos:

Bet365

Sin duda, uno de los grandes de las apuestas. Visto como uno de los mejores por su grado de seguridad y firmeza en el mercado del entretenimiento a la par de la diversidad de mercados y cuotas extraordinarias.

La plataforma está presente en los eventos más importantes y es un sitio ideal y el más aconsejado para apuestas de fútbol en directo ya que se puede apostar a ligas y torneos nacionales e internacionales, más allá de la calidad indiscutida, la confianza y la transmisión directa inmejorable.

Por otra parte, según la ubicación de cada uno, se puede descargar la aplicación para disfrutar del evento mientras sucede, desde cualquier punto.

En relación a los métodos de pago, el sitio brinda diversas alternativas que incluyen pagos con débito, crédito, transferencias y más medios que simplifican los depósitos y retiros de lo ganado.

Ver también: Descubre los mejores trucos ¡y aprende cómo ganar dinero con las apuestas deportivas!

Codere

El bono de bienvenida altísimo de la casa es una promoción atractiva para los apostadores que todavía no se registran en el sitio. No obstante, el operador no solo tiene para dar un bono importante, sino que destaca por sus apuestas en vivo.

Trata de una de las plataformas con más posibilidades para ver live y poder seguir transmisiones desde el botón video en vivo.

En este tipo de apuestas de balón pie en vivo, además se puede ver el directo, tener a disposición datos clave como estadísticas, alineaciones, posición de calificación y más información esencial.

Si nos referimos a métodos de abono, este sitio de apuestas añade formas de abono con opciones locales y más usadas, como Mercado Pago, una de las billeteras más populares en Argentina.

Betsson

Es otro de los sitios de apuestas live que brinda un increíble bono para captar nuevos jugadores en deportivas, aunque también agrega por igual valor la posibilidad de usarlo en casino.

Betsson resulta una de las plataformas donde se pueden realizar las apuestas en vivo más importantes, perfecto para los que entran al mundo online porque la interfaz es confiable y da buena experiencia, ya que cada detalle está planeado para una experiencia de navegación única.

En relación a las apuestas de fútbol live, la marca patrocina nada menos que al club Boca Juniors y Racing Club; por eso las cuotas más sobresalientes se las llevan quienes además son de estos equipos.

Cubre ligas locales, y además se puede seguir la transmisión en directo y hacer tipos de apuestas en tiempo real de competiciones internacionales, sumando a los prestigiosos clubes europeos.

Los métodos de pagos son totales, incluyendo formas de abono como tarjetas, transferencias y billeteras virtuales.

Tipos de apuestas de futbol en vivo

Estos son los tipos de apuestas de fútbol en vivo más habituales:

Apostar por el triunfo del team favorito cuando el otro marca primero : esta es seguramente la apuesta más habitual en partidos en vivo de apuestas, aún entre quienes juegan de manera ocasional. Sucede porque cuando reciben un gol en los primeros minutos, es el momento clave para apostar por ellos y sacar un plus aprovechando la situación como todo un goleador.

: esta es seguramente la apuesta más habitual en partidos en vivo de apuestas, aún entre quienes juegan de manera ocasional. Sucede porque cuando reciben un gol en los primeros minutos, es el momento clave para apostar por ellos y sacar un plus aprovechando la situación como todo un goleador. Apostar por la sorpresa al culminar el juego : esta es otra gran alternativa para sumar ventajas con las apuestas en directo. Acá, el factor tiempo juega a favor, pero igualmente en contra, ya que las cuotas son bastante altas en esos momentos, aunque quedan pocos minutos y es difícil que el marcador se modifique.

: esta es otra gran alternativa para sumar ventajas con las apuestas en directo. Acá, el factor tiempo juega a favor, pero igualmente en contra, ya que las cuotas son bastante altas en esos momentos, aunque quedan pocos minutos y es difícil que el marcador se modifique. Apostar a la remontada: siempre entre teams de nivel parecido. En aquellos encuentros donde están igualados, siempre corresponde a uno adelantarse en el marcador, pero eso no quiere decir que vaya a ganar. Aprovecha la subida de cuota del team que recibió el gol y apuesta por que empata o gana, mucho más si es local.

de nivel parecido. En aquellos encuentros donde están igualados, siempre corresponde a uno adelantarse en el marcador, pero eso no quiere decir que vaya a ganar. Aprovecha la subida de cuota del team que recibió el gol y apuesta por que empata o gana, mucho más si es local. Apostar por empate : es más común apostar a que un equipo le gana al oponente, pero el empate es otra chance. Un resultado que se suele dar con habitualidad, y la cuota siempre está cercana al 3.0.

: es más común apostar a que un equipo le gana al oponente, pero el empate es otra chance. Un resultado que se suele dar con habitualidad, y la cuota siempre está cercana al 3.0. Apostar al gol que sigue: esta es una posibilidad que solo se da en el mercado de apuestas live. Apostar al siguiente gol, previo a empezar el encuentro, apostando a qué team marcará el primero. No obstante, es una gran estrategia esperar a que el marcador se mueva y desde ahí, apostar por cuál marcará el gol que sigue.

Cómo apostar en vivo en fútbol

Saber cómo apostar en vivo en fútbol se ha vuelto una alternativa muy popular por lo que suma interés conocer cómo hacerlo, permitiendo apostar en el mismo instante en que se da el evento. Muchas plataformas brindan ya la programación live para que el apostador pueda seguir los acontecimientos en tiempo real y ver si cambia el turno de los hechos.

Para poder hacer la apuesta solo hay que ingresar a la plataforma y realizar un depósito de dinero real. Luego, alcanza con seguir el evento en tiempo real y llevar a cabo cambios en las apuestas de ser preciso.

Iniciando sesión, opta por dónde quieres apostar y fija el valor de la apuesta. Controla las cuotas y, como aconsejan los especialistas, no dejes que las emociones se antepongan en la lógica al apostar.

Cómo funcionan las apuestas fútbol en vivo

Conocer cómo funcionan las apuestas de fútbol en vivo permite realizar jugadas más específicas y efectivas que en encuentros de otro tipo como los prepartidos. Veamos en lo que sigue sus principales particularidades.

Características de las apuestas en vivo

Las características de las apuestas en vivo son muchas en cuanto a funcionamiento, mercado de apuestas, movimiento de cuotas, experiencia y más. Descubre las principales:

Variedad de mercados : hay opciones exclusivas en las apuestas live, casi siempre ligadas con cuotas para apostar en fracciones puntuales de un suceso. Por ejemplo, durante un partido de balón pie se habilitan opciones de tiros de esquina cada tantos minutos. Lo mismo sucede con los goles y tarjetas.

: hay opciones exclusivas en las apuestas live, casi siempre ligadas con cuotas para apostar en fracciones puntuales de un suceso. Por ejemplo, durante un partido de balón pie se habilitan opciones de tiros de esquina cada tantos minutos. Lo mismo sucede con los goles y tarjetas. Cash Out : la probabilidad de cerrar apuestas sea para blindarse asegurando ciertas ganancias o recuperar lo invertido porque se pierde igualmente, es una marca especial de las apuestas en vivo. Acá el que apuesta tiene más control acerca de ellas, con el uso de las herramientas en directo.

: la probabilidad de cerrar apuestas sea para blindarse asegurando ciertas ganancias o recuperar lo invertido porque se pierde igualmente, es una marca especial de las apuestas en vivo. Acá el que apuesta tiene más control acerca de ellas, con el uso de las herramientas en directo. Movimiento de las cuotas : las cuotas en este tipo de encuentros fluctúan de acuerdo al desarrollo de cada uno. de sus movimientos penden las estrategias que se puedan realizar en el transcurso de los lives.

: las cuotas en este tipo de encuentros fluctúan de acuerdo al desarrollo de cada uno. de sus movimientos penden las estrategias que se puedan realizar en el transcurso de los lives. Apuestas en streaming: apostar en vivo se maximiza cuando se está mirando el juego deportivo. Las casas más importantes de apuestas deportivas ofrecen el servicio de seguir el streaming oficial de ciertos eventos de interés.

El mundo de las apuestas deportivas crece una y otra vez gracias a las muchas posibilidades que ofrecen las casas más importantes para apostar en vivo. Hacerlo mientras sucede el encuentro le suma un toque extra de adrenalina que las apuestas previas, dado que el jugador puede generar estrategias en el momento, con más expectativa de alcanzar el éxito en las jugadas.

Ver también: ¿Cómo funcionan las cuotas de apuestas? ¡La clave para hacer apuestas exitosas!