Cuáles son las marcas autorizadas a operar en el flamante mercado brasileño de apuestas online

La Secretaría de Premios y Apuestas dio a conocer qué empresas cuentan con autorización definitiva o parcial para operar como máximo tres marcas. Además, Regis Dudena se refirió a las expectativas de la entrada en vigencia del mercado regulado.

Brasil.- Desde el 1° de enero, 66 empresas fueron autorizadas a operar en el mercado brasileño de apuestas electrónicas de cuota fija. La lista oficial fue difundida por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), vinculada al Ministerio de Hacienda.

Las autorizaciones de operación fueron oficializadas en la edición del Diario Oficial de la Unión del 31 de diciembre de 2024. En total, 14 empresas obtuvieron permisos definitivos, y una de ellas recibió más de una orden de autorización debido al número de marcas que pretende operar: cada autorización puede contener hasta tres marcas, siendo necesaria una nueva licencia para operar otro conjunto de hasta tres marcas.

También según la SPA, otras 52 empresas recibieron autorizaciones provisionales sujetas a la entrega de información o documentos, como la certificación del sistema de apuestas. Estas empresas tienen hasta 60 días para presentar los certificados técnicos obligatorios. De no cumplir, se les podrá suspender la licencia por 90 días y, de persistir la irregularidad, se les revocará definitivamente la autorización.

Para operar las apuestas electrónicas en Brasil, cada empresa debe pagar una subvención de R$ 30m (USD 4,8m). Con esta autorización se permite el uso de hasta tres marcas por empresa. En total, las subvenciones generaron ingresos superiores a R$ 2.000m (USD 323,5m). El número de empresas autorizadas representa el 58 por ciento de las 113 solicitudes iniciales presentadas.

Según la SPA, las empresas que operen sin autorización oficial estarán sujetas a bloqueo de Internet y no podrán realizar transacciones financieras. “Las instituciones financieras y de pago ahora tienen prohibido realizar transacciones cuyo objetivo sea realizar apuestas de cuota fija con personas jurídicas que no hayan recibido autorización. Aquellas empresas no autorizadas, pero que continúan teniendo dominios activos que ofrecen servicios de apuestas de cuotas fijas, se consideran ilegales y serán bloqueadas”, detalla la nota de la secretaría.

En cuanto a las empresas que aún deben presentar más información para obtener una autorización definitiva, Regis Dudena, titular de la SPA explicó: «Algunas de estas empresas no fueron aprobadas porque sus solicitudes de autorización eran deficientes. Por ejemplo, de los 100 documentos requeridos, algunas presentaron sólo 20«.

El secretario fue enfático al decir que el gobierno no está obligado a otorgar autorización de funcionamiento a ninguna empresa y que la gestión hace una valoración cautelosa. «Si tenemos elementos suficientes para, por ejemplo, tener dudas legítimas sobre la conducta de esa empresa, la idoneidad de esa empresa o el comportamiento ilegal de esa empresa, no podremos otorgar esta autorización con base en esta disposición de la ley», dijo.

En cuanto a los desafíos para el primer año de regulación, Dudena no da una fecha límite para que todas las casas de apuestas no autorizadas estén fuera de línea y dice que se necesita un esfuerzo conjunto con las instituciones financieras y el Banco Central para acorralar a las ilegales.

Ver también: Apuestas online en Brasil: la mayoría de los ciudadanos están a favor de una fuerte regulación y supervisión del sector

«La eliminación de dominios será necesaria, pero habrá que complementarla. No es la única manera de impedir que empresas ilegales operen en Brasil», afirmó. «Estamos intentando encontrar una manera de acabar con el envío de dinero al extranjero», agregó.

Respecto a los ingresos esperados y las medidas para endurecer la regulación para responder al aumento de las apuestas entre los sectores más pobres, explicó que hay que esperar datos del sector para entender qué tamaño tiene y hacia dónde va. «Imagino que, pasado el primer año, tendremos datos suficientes para evaluar el impacto de las medidas y, si es necesario, impulsar cambios. Estamos atentos a corregir restricciones que no sean efectivas o reforzar normas en zonas que necesiten un mayor control», relató Dudena.

Listados de empresas autorizadas

Marcas aprobadas definitivamente:

Pinnacle

Matchbook

Verdinha

Bolsa de Aposta

Fulltbet

BetBra

Seguro Bet

King Panda

SportyBet

LanceBEt

Alfa.bet

ArenaPlus

Betmgm

MGM

galera.bet

KTO

Betnacional

Mr. Jack Bet

Rei do Pitaco

Pitaco

Fazobetai

Oleybet

Betpark

BetBoom

7Games

Betão

R7

Superbet

Magicjackpot

Super

Marcas con autorización temporal: