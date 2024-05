CT Interactive certifica 60 juegos y el Jackpot Hot Luck para Perú

La certificación responde a las nuevas actualizaciones legislativas en el mercado local.

Comunicado de prensa.- CT Interactive ha certificado 60 de sus juegos más populares, junto con el Jackpot Hot Luck en Perú. Esta certificación se alinea con las recientes actualizaciones legislativas en el mercado peruano, destinadas a mejorar el entorno de los juegos de azar.

En respuesta a estas actualizaciones regulatorias, la empresa ha certificado una diversa gama de juegos para ofrecer a los jugadores peruanos una amplia variedad de opciones de juego atractivas.

Los nuevos juegos certificados cubren una amplia gama de temas y características, asegurando que haya algo para cada tipo de jugador. Los nuevos juegos certificados son: «Hit the Hot», «Lord of Luck the Wheel», «Wizard Blizzard», «20 Star Party», «Celestial Dragon», «40 Mega Slot», «Monkey Sevens», «40 Shining Jewels», «Shining Treasures», «40 Treasures, Giraffe Wild», «50 Treasures», «Rodeo Power», «Alaska Wild», «Lord of Luck», «Amazons Spear», «Ramesses the Great», «Banana Party», «Fortune Pig», «Brilliants Hot», «The Power Of Ramesses», «Brilliants On Fire», «Treasure Chase», «Chilli Fruits», «The Oldest Oak», «Coffee Magic», «Banana Merge», «Dancing Dragons», «Fortune Pyramid», «Duck Of Luck», «HOT 7’s X 2», «Fire Dozen», «Magic Crown», «Fortune Fish», «Pick the Pig», «Great Queen Bee», «Win Storm», «Lucky 3 Penguins», «20 Clovers Hot», «Lucky Clover», «Full Of Luck», «Penguin Party», «The Great Sevens», «Pot’o Luck», «Fire Egg», «Purple Fruits», «The Golden Duck», «Purple Hot 2», «40 Fruitata Wins», «Pyramid of Gold», «Power Storm», «Wild Clover», «The Big Chilli», «Wild Hills», «Jester Jack», «Big Joker», «Lucky Kiwi», «Darkwoods», «20 Mega Slot» y «Fluf tails».

Cada uno de estos juegos ha sido probado y certificado para cumplir con los nuevos estándares establecidos por los reguladores peruanos.