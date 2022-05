Cristhian Vargas, Latamwin: “Hay que tener una mayor oferta de juegos pensando en las nuevas generaciones”

Cristhian Vargas, BDM de Latamwin, habló acerca del paso de la empresa por ICE London, las novedades en la industria y sus expectativas para los próximos encuentros.

Para Latamwin, compañía latinoamericana especialista en servicios y desarrollos tecnológicos para la industria del juego online y apuestas deportivas, la experiencia de visitar la feria ICE London a fines de abril dejó interesantes puntos a tomar en cuenta.

“A Londres fuimos como clientes. Visitamos a los fabricantes de juegos, nos enteramos de las nuevas tecnologías y hacia dónde va la industria. Por supuesto que también fuimos a buscar proveedores y juegos que podamos integrar. De hecho, cerramos varios acuerdos con aquellos considerados los mejores de la industria. Esto además de juntarnos y vivir una especie de camaradería con los ejecutivos de nuestros actuales proveedores”, comentó Cristhian Vargas, BDM de Latamwin.

En cuanto a las novedades, se pudo apreciar una mayor presencia de ofertas, así como también de sportsbook y servicios referentes a la experiencia de los clientes. Además, la industria dejó ver hacia dónde va, algo que sin embargo ya venía sonando hace un tiempo: el auge de las criptomonedas y la necesidad de cautivar a las nuevas generaciones.

“Es un desafío entender que hay que tener una mayor oferta de juegos pensando en las nuevas generaciones. Más juegos de habilidades, e-sports, etc. Ver cómo la industria puede capturar al público más joven. Como Latamawin empezamos una campaña, un desarrollo en marketing con estudios de mercado enfocados en qué buscan, cómo se divierten, cómo toman decisiones. Este público hoy en día no está jugando, no está en las plataformas de juego y va envejeciendo, entonces está la posibilidad que nunca juegue. Hay que llegar a los que tienen 30 años, a personas que desarrollen sus gustos que ya tienen adquiridos”, explicó Vargas.

Respecto a su participación, el ejecutivo de Latamwin compartió que “principalmente queremos conocer cuál es la importancia del mercado en latinoamérica, ver cómo está el desarrollo de la publicidad de las casas de apuestas y por supuesto conocer la opinión del gobierno en cuanto a las regulaciones”.

Por otro lado, durante los días 24 y 25 de mayo se realizará en Santiago de Chile la feria CGS, en la cual Latamwin estará presente como sponsor Diamante donde además, expertos de la compañía expondrán sobre el análisis tributario y legislativo en la industria online en Chile.

