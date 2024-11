Crisis en el Casino City Center de Rosario: denuncian despidos masivos

Los trabajadores afirman que desde marzo la empresa ha despedido a más de 250 trabajadores y que la ola de desvinculaciones continuará hasta el año próximo.

Argentina.- Desde el mes de marzo, el Casino City Center Rosario desvinculó a más de 250 empleados de distintos sectores. Esto generó preocupación en los trabajadores ya que se sienten “abandonados”.

En los últimos meses del 2023, el casino City Center Rosario anunció que proyectaban para este año una reestructuración de su personal, aunque no dieron detalles. A partir del mes de marzo, se comenzó a ver esta situación. Los empleados “full time” con mayor antigüedad fueron los primeros en sufrir esta “reestructuración”. Los trabajadores en relación de dependencia, de jornadas habituales, con más años vinculados en la empresa, fueron despedidos.

El objetivo es desprenderse del personal con mayor categoría y “cambiar” la modalidad del vínculo laboral, contratando por tres meses, subcontratando o tercerizando, evitando así el pago de cargas sociales, priorizando trabajadores “part time” y pagando sueldos más bajos.

Los despidos ya ascienden a más de 250. Fuentes cercanas a la situación confirmaron al medio Versión Rosario que se realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, pero que “curiosamente” nunca trascendieron. También aseguran que los trabajadores tienen miedo, ya que denunciaron maltrato laboral y lo único que recibieron fueron amenazas y presiones para no declarar ni iniciar acciones legales.

“A mí el año pasado ya me venían diciendo que este año iba a haber una reestructuración de empleados, pero no decían en que constaba”, explicó a dicho medio una ex trabajador que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.

“Están tratando de disminuir al máximo todo el personal full time para contratar gente part time. Los full time están trabajando seis días laborables por dos horas de descanso, toda gente con antigüedad. Ahora están tomando gente subcontratada, tercerizada o contratada por tres meses. Con un sueldo de gente con antigüedad, con categoría, pagan tres de los sueldos de ahora, tienen más personal por el mismo dinero, y la diferencia es que con los contratos que hacen ahora no están obligados a los aportes jubilatorios ni a darle la obra social”, agregó dicho trabajador.

Sobre cómo inició esta ola de despidos, graficó: “Empezaron a despedir en marzo, a unos 100 trabajadores. Ya en lo que va del año despidieron unos 250 compañeros, y para fin de año se espera que haya más despidos, de distintos sectores”.

«Algunos piensan que la cifra al llegar el 2025 va a ser de más de 300 trabajadores. Están todos asustados, los empleados por miedo a perder el laburo y los ex-trabajadores, como yo, por miedo a las represalias. Hay compañeros que la están pasando mal”, finalizó el mismo trabajador.