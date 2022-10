Continúan los reclamos por posibles irregularidades en la utilización de los recursos del casino Enjoy

Varios diputados chilenos se sumaron al reclamo de un concejal de Rinconada quien señaló irregularidades por parte del municipio en el uso del dinero aportado por Enjoy.

Chile.- La solicitud del concejal de Rinconada, Juan Castillo Valle, de investigar las posibles irregularidades en el uso de los fondos recaudados por los impuestos que paga Enjoy por su casino a la Municipalidad de Rinconada de Los Andes, suma apoyos.

Esta semana, la diputada Francisca Bello dijo que “se dejan entrever dudas legítimas sobre la administración de estos dineros por parte de la Municipalidad”. La parlamentaria agregó que “son cerca de CLP$4.000m (USD4.2m) al año los que llegan a las arcas municipales y aún así vemos que la calidad de vida de los vecinos no mejora”.

La parlamentaria por el Distrito 6 ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR), a la Superintendencia de Casinos (SCJ) y a la Municipalidad de Rinconada de Los Andes para investigar los hechos.

Bello agregó que “se habla de compras con aparentes sobreprecios y de pago a empresas que no terminarían de ejecutar las obras en la comuna. Por otra parte, vemos que la realidad de Rinconada refleja falta de red de agua potable, falta de alcantarillado, pero sin embargo se invierten dineros en la compra de grandes terrenos para un supuesto parque. Sin duda creo que esto merece mayor transparencia”.

Por su parte, a comienzos de octubre, la diputada Carolina Marzán, también había alertado sobre estas posibles irregularidades: “Solicité a la Contraloría General de la República fiscalizar y adoptar las medidas que procedan, ante eventuales irregularidades en la Municipalidad de Rinconada, en relación al destino de los recursos obtenidos del funcionamiento del Casino Enjoy y respecto a la adquisición de inmuebles, que habrían sido comprados mediante trato directo, sin licitación y por altas cifras de dinero con cargo a los fondos obtenidos por el impuesto pagado por el casino”, dijo Marzán.

En ese sentido, la parlamentaria agregó que “a simple vista, no es posible percibir que ello se esté invirtiendo en una comuna con múltiples carencias de infraestructura pública, que además cuenta con un 25 por ciento de su población viviendo bajo la línea de la pobreza; el 30 por ciento no posee alcantarillado y el 20 por ciento no tiene acceso a la red de agua potable”.

Ver también: Los casinos aportaron USD151.3m al Gobierno chileno en el segundo trimestre