Continúan los cruces parlamentarios en Chile luego de la orden para que se suspendan los contratos con las casas de apuestas

Diputados cuestionaron el accionar del ministro de Justicia y Derechos Humanos, como abogado particular, en representación de la Asociación de Casinos.

Chile.- La tensión en Chile va en aumento. El viernes 1 de septiembre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tenía un plazo de 30 días hábiles para ponerle fin a sus relaciones comerciales con las casas de apuestas en línea, cuyo ejercicio no está avalado por la ley en el país y la situación fue escalando y acaparando todas las discusiones políticas del país.

Porque si bien existe un proyecto de ley que se encuentra en deliberación de comisiones en la Cámara Baja, lo cierto es que el plazo de tiempo establecido por el gobierno nacional ya comenzó a correr y quedan pocos días para llegar a una resolución, que deberá existir antes de que se pueda crear cualquier tipo de marco legal.

La instrucción anunciada por el subsecretario, Jaime Gajardo Falcón, en rueda de prensa, le advierte al ente rector del fútbol chileno que se expone a la disolución de la personería jurídica de la entidad en caso de no acatar la solicitud, pues el Ministerio podría solicitarlo al Consejo de Defensa del Estado alegando una infracción grave del Código Civil.

Por este motivo, los debates de los diputados chilenos sólo abarcan esta temática y llevan a acusaciones y cruces. El diputado Marco Antonio Sulantay, uno de los máximos promotores del veto a las casas de apuestas como sponsors, tomó la palabra y disparó contra el ministro de Justicia, Luis Cordero. “Me llegó una información respecto a que el ministro de Justicia, Luis Cordero, previo a asumir en su cartera, en su trabajo particular, hizo un informe en derecho respecto a las plataformas online, que fue encargado por la Asociación de Casinos y, según la información, no las declaró en su Declaración de Patrimonio e Intereses. Tenía la obligación de hacerlo. Me gustaría solicitar si es que se puede enviar algún oficio al Ministerio de Justicia para (saber) si hizo esa rectificación y si la hizo, en qué condición y si incluyó ese informe. En ese informe en derecho, del que no tengo nada que criticar respecto de eso. Es un trabajo particular. Tomó una postura y hoy tiene otra responsabilidad y hay otra visión respecto a eso. Quiero solicitar ese oficio para ver si esa declaración se hizo finalmente, si se rectificó y en qué condiciones se hizo”, planteó el edil. De esta manera sembró dudas sobre el accionar del actual ministro y de los vínculos que pudo haber tenido con ciertos sectores ligados a los juegos de azar antes de asumir en el Estado.

El diputado Jaime Mulet salió al cruce y no sólo defendió al ministro, sino que explicó que la intervención de Sulantay fue innecesaria y favorable a los intereses de la ANFP: “Me parece sorprendente la petición que hace el diputado Sulantay. De hecho, el ministro ha sido super coherente en su informe en derecho, que es algo que era público y la decisión que tomó el Ministerio de exigir a la ANFP que ponga término este vínculo contractual con dinero de por medio con los casinos online, porque hay coherencia por parte del señor ministro y debo decir que él se atrevió a hacer algo que no se han atrevido hace muchos años”.

Mulet dijo: “Lo de Sulantay me parece un poco contradictorio. Es como que ahora le está poniendo un a piso a la ANFP en esa materia y la verdad es que me parece raro”.

Curiosamente, ambos ediles se mostraron a favor de la decisión oficial de obligar a la ANFP a cortar sus vínculos comerciales con las casas de apuestas. Sin embargo, hicieron que el clima al interior de la reunión de comisión parlamentaria se volviera espeso.

“Una semana antes de asumir como ministro de Justicia, Luis Cordero le entregó un informe en derecho a la Asociación de Casinos que lo contrató en su tiempo de ejercicio libre de la profesión. En mi concepto, una vez asumido en la titularidad de su cartera o, al menos, antes de autorizar la instrucción emitida a la ANFP de terminar los contratos vigentes con las plataformas de apuestas, debió corregir su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), específicamente en el recuadro donde se consulta por ‘alguna otra fuente de conflicto’. En su informe el ministro expresó una postura respecto al tema, por lo que conocidos los hechos posteriores debió informar este hecho”, detalló Sulantay tras el encuentro sobre los principales puntos de objeción.

Tras la reunión de comisión, de manera anónima, otros diputados explicaron que los dichos de Sulantay no son más que intentos por atacar de manera solapada al ministro y que sus objeciones no hacen más que entorpecer la situación, otorgándole excusas a la ANFP para demorar y dilatar los 30 días que tiene para terminar los contratos con casas de apuestas.

Ver también: Diputados chilenos se mostraron a favor de la orden de suspender los contratos con las casas de apuestas