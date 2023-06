Confirman irregularidades en la utilización de los recursos del casino Enjoy en Rinconada

Un informe de Contraloría cuestiona la gestión de los fondos.

Chile.- A casi ocho meses de la solicitud del concejal de Rinconada, Juan Castillo Valle de investigar las posibles irregularidades en el uso de los fondos recaudados por los impuestos que paga Enjoy por su casino a la Municipalidad de Rinconada de Los Andes, hubo novedades en la causa.

El medio local Meganoticias, que siguió de cerca la investigación, informó que Contraloría emitió un informe en el que cuestionó la gestión del alcalde de Rinconada de Los Andes, Juan Galdames, por la utilización de los millonarios fondos que recibe el municipio de parte del casino.

La investigación constata irregularidades que revestirían carácter de delito. El caso está ahora en manos de la Fiscalía, mientras, según el medio chileno, al interior del municipio crece la tensión entre el alcalde y los concejales disidentes.

Rinconada de Los Andes es una comuna rural de 10 mil habitantes y recibe por parte del Casino Enjoy aproximadamente CLP 4,000m (USD4.2m). Pese a estos recursos extras, la oposición asegura que “no es posible percibir que ello se esté invirtiendo en una comuna con múltiples carencias de infraestructura pública”.

A comienzos de octubre, la diputada Carolina Marzán, había alertado sobre estas posibles irregularidades: “Solicité a la Contraloría General de la República fiscalizar y adoptar las medidas que procedan, ante eventuales irregularidades en la Municipalidad de Rinconada, en relación al destino de los recursos obtenidos del funcionamiento del Casino Enjoy y respecto a la adquisición de inmuebles, que habrían sido comprados mediante trato directo, sin licitación y por altas cifras de dinero con cargo a los fondos obtenidos por el impuesto pagado por el casino”, dijo Marzán.

En ese sentido, la parlamentaria agregó que “a simple vista, no es posible percibir que ello se esté invirtiendo en una comuna con múltiples carencias de infraestructura pública, que además cuenta con un 25 por ciento de su población viviendo bajo la línea de la pobreza; el 30 por ciento no posee alcantarillado y el 20 por ciento no tiene acceso a la red de agua potable”.

Una de las irregularidades atribuidas al alcalde Juan Galdames sería una polémica transacción. La autoridad invirtió CLP1.900m en la compra de tres terrenos, todos pertenecientes al mismo dueño, una persona cercana a Galdames, que meses después falleció.

La Contraloría poco después comprobó que el municipio pagó sobreprecio. Uno de ellos habría sido comprado por una suma 11 veces superior al avalúo fiscal. Y por otro de los sitios se habría cancelado más de 31 veces el valor otorgado por el Servicio de Impuestos Internos a esa propiedad.

A raíz de esta situación, el organismo no solo cuestiona la única tasación que el alcalde le mostró a los concejales, sino también el hecho de no acompañar otras tasaciones, como lo ordena la ley.

A su vez, el informe sostiene que el alcalde informó el valor de los terrenos a los concejales antes de mandar a hacer la tasación. El documento fue elaborado por el ingeniero agrónomo Patricio Aranda, quien le aseguró a la Contraloría que su tasación habría sido adulterada.

El informe también señala que el municipio de Rinconada solo compró uno de los tres terrenos. Los otros dos solo fueron arrendados.

También se constataron irregularidades en la contratación de la constructora Siglo Mil, empresa a la que se le adelantó una millonaria suma por trabajos a medio terminar. El organismo contralor cuestiona que se cancelaron CLP1.200m anticipadamente, que no se controlara la calidad y además detectó un sobreprecio en las obras que realizó.

La Contraloría ordenó poner fin al contrato y reintegrar el dinero que pagó el municipio. Por otra parte, los concejales opositores acusaron al alcalde Galdames de negociaciones incompatibles en el otorgamiento de patentes municipales, mientras que el alcalde se defiende de las acusaciones.

Después de conocido el informe de Contraloría, los concejales disidentes fueron citados a declarar por la PDI. También se impartieron citaciones a otros funcionarios de la Municipalidad de Rinconada mencionados en el documento.

