Cómo sigue la investigación por supuesta colusión de casinos en Chile

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la solicitud de Dreams de exhibir documentos del expediente.

Chile.- El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) desestimó la petición de Dreams en la que solicitaba a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la exhibición de parte del expediente de investigación en el cual basó el requerimiento en el que acusó a la operadora de casinos, a Marina del Sol y a cinco altos directivos de estas empresas, de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos.

Según informó el medio local Diario Financiero, este pedido se realizó luego de que Dreams acusara al TDLC de exponer frases aisladas, párrafos incompletos o mensajes sacados de contexto en su requerimiento, los cuales -de acuerdo a la compañía- “dificultan contestar como en derecho corresponde” dicho documento.

No obstante, el Tribunal declaró “no ha lugar” la solicitud de la operadora de casinos argumentando que “la exhibición de documentos se encuentra regulada como medida prejudicial y como medio de prueba en el Código de Procedimiento Civil”.

En su exposición, el TDLC explicó que “acompañar al requerimiento los documentos fundantes de la acusación no es un requisito legal, su omisión no afecta su posibilidad de contestar el requerimiento y no se han dado argumentos suficientes respecto de una afectación al derecho de defensa. Además, las partes podrán imponerse del expediente de investigación de la Fiscalía Nacional Económica en la etapa procesal correspondiente, atendido que aún no se ha trabado la litis” (litigio).

El diario local detalló que Dreams, mediante un escrito ingresado al TDLC, solicitó el 7 de noviembre a la FNE exhibir “las piezas expresamente citadas en el requerimiento”, las cuales -a su juicio- fueron parcialmente citadas.

En ese sentido, la compañía operadora de sala de juegos explicó que el ente persecutor -para fundamentar sus imputaciones en el requerimiento- “hizo referencia a documentos, conversaciones o declaraciones, de manera descontextualizada o derechamente incompleta, cercenada o truncada, para conveniencia y ventaja de la FNE”. Por esto, la empresa sostuvo que conocer íntegramente las conversaciones o párrafos citados por la Fiscalía resulta esencial para poder contestar y ejercer el derecho a defensa de los acusados.

En su escrito, Dreams se defiende argumentando que “a pesar de que nuestra representada jamás ha participado en ningún acuerdo anticompetitivo, lo cierto es que igualmente se ve significativamente lesionado su derecho a defensa al no poder acceder a estos antecedentes o, al menos, a una versión íntegra de los mismos al momento de contestar y hacerse cargo de los hechos que se le imputan”.

En ese sentido, la operadora señaló que se trata de casi 40 citas incompletas, truncadas o descontextualizadas, que son pertinentes al caso. Entre ellas, destacó algunas como “el que tiene, mantiene”; “establecer confianzas”; “una destrucción total de la industria”; “con ellos es mejor conversar (…) es mejor hablarlo ahora”; “para nosotros lo mejor sería que cada uno postule en lo que tiene y que no pase nada” o ““[y] o en Temuco te podría haber competido y no te competí (…) no quiero una sorpresa”, cita Diario Financiero.

Dreams consideró que “ello es sumamente grave, pues el requerimiento imputa un supuesto acuerdo colusorio a partir de interpretaciones del contenido de, precisamente, esas comunicaciones o conversaciones que cita de manera parcial o incompleta”.

La acusación de la FNE

la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Dreams, Enjoy y Marina del Sol, las tres principales cadenas de casinos en Chile, y contra cinco altos directivos de estas empresas por haberse “coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021”.

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a USD151.9m y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia solo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo. Se trata de las multas más altas de la historia.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, declaró: «Esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores».

Las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente USD112.4m); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi USD36.8m). Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente USD1m) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de USD834.000); 761 UTA (unos USD674.000) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi USD115.000) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa.