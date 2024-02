Cómo sigue el proyecto para regular la actividad de los casinos en Uruguay

La iniciativa del diputado Álvaro Dastugue fue derivada a la Comisión Especial de Adicciones.

Uruguay.- Con el objetivo de evitar el juego problemático, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue presentó recientemente ante la Cámara de Representantes, un proyecto para acotar el horario de casinos, entre otros puntos.

Esta iniciativa había sido anunciada por Dastugue el pasado mes de octubre y en noviembre llegó a la Cámara para luego ser derivada a la Comisión Especial de Adicciones, donde deberá ser tratada próximamente.

El proyecto de ley cuenta con 11 artículos, cinco de los cuales hacen mención directa a los casinos. El artículo 2 indica que en los establecimientos públicos y privados autorizados de juegos de azar y casinos, en “lugares visibles y verificables, deberán proyectarse avisos, mensajes y leyendas tendientes a promover la salud mental, los riesgos de la ludopatía como enfermedad y consejos de juego responsable para los usuarios, así como también los riesgos que conlleva jugar en las salas de juegos y/o apps de juego on-line.”

En ese sentido, se sugiere utilizar un código QR para acceder a información más detallada sobre el tema, y conocer acerca del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico.

Por otra parte, en el artículo 4, se solicita a la Dirección General de Casinos del Uruguay la incorporación de relojes digitales visibles, distribuidos en toda la sala de juego para que se visualice desde todas las máquinas de apuesta.

Asimismo, se pide que se retiren cajeros automáticos y se prohíba su instalación dentro de los casinos públicos y privados. Además, se encomienda la prohibición de pagos electrónicos, tarjetas de crédito, débito o transferencia bancaria en casinos y lugares de apuestas, los cuales tendrán un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de esta ley para adecuarse. “El incumplimiento de ésta podrá dar lugar a sanciones, multas y la revocación de licencias de operación, de acuerdo con la legislación vigente”, indica el proyecto.

Respecto a los horarios de los casinos, el artículo 11 sostiene que se debe “decretar horarios de funcionamiento más estrictos en casinos públicos y privados y lugares de apuestas autorizados”, fijando el horario de apertura a las 10 am y el horario de cierre a las 23:59 pm en días laborables, a excepción de sábados, días no laborables y festivos donde se extenderá hasta las 5 am.

El artículo agrega: “En zonas balnearias, en caso de temporada turística, el horario será de 10 am a 5 am, de lunes a domingos. El incumplimiento de este decreto podrá dar lugar a sanciones, multas y a la revocación de licencias de operación, de acuerdo con la legislación vigente”.

En diálogo con el medio local Montevideo Portal, el diputado dijo que Uruguay “es uno de los pocos países del mundo” que tiene casinos que son propiedad del Estado, quien “lucra con la enfermedad” de algunas personas y agregó: “Cuando tenemos muy banalizado o naturalizado el juego, nosotros queremos trabajar en romper esa cultura, e informar y concientizar de las consecuencias nocivas del juego cuando se transforma en problemático y adictivo”.

Cabe recordar que Uruguay cuenta con cuatro casinos y 30 salas: seis en Montevideo y el resto en el interior del país. De los 34 locales habilitados, 23 son de explotación de la Dirección General de Casinos (DGC), y las 11 restantes de explotación mixta.

A nivel general, todos abren entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, y cierran entre las 3:00 y las 5:00, según información publicada en la web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La iniciativa de Dastugue también pretende que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) diseñe un protocolo de salud mental a implementar, o que se declare a la última semana de junio de cada año como “la semana de concientización sobre la adicción a los juegos de azar o ludopatía”.

“Es imperativo que tomemos medidas efectivas para abordar este problema de manera integral, proporcionando a quienes lo padecen las herramientas necesarias para su recuperación y la reconstrucción de sus vidas. La prevención y la educación desempeñan un papel esencial en este esfuerzo”, sostiene el diputado en la exposición de motivos de la iniciativa, y donde reclama actuar con “urgencia”.