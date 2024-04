Cibelae participa en una reunión de trabajo de la WLA en Estados Unidos

El encuentro reunió a los líderes de las cinco asociaciones regionales de loterías.

US.- El pasado viernes 12 de abril, en la ciudad de Nashville, Tennessee, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo organizada por la World Lottery Association (WLA). El encuentro reunió a los líderes de las cinco asociaciones regionales de loterías: North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL), la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), European Lotteries (EL), Association des Lotteries d’Afrique (ALA) y Asia Pacific Lottery Association (APLA), con el objetivo de discutir temas de interés común y establecer estrategias de colaboración.

La reunión, además, contó con la presencia de la presidente de la WLA, Rebecca Paul; el director ejecutivo, Luca Esposito; la secretaria general, Lynne Roiter; junto a representantes de las asociaciones regionales.

Los representantes de las asociaciones fueron:

NASPL: Cindy Polzin (presidente), David Gale (director ejecutivo) y Andrew White (director regional).

Cibelae: Javier Milián (presidente) y Rodrigo Cigliutti (director ejecutivo).

EL: Romana Girandon (presidente) y Arjan Van’t Veer (director ejecutivo).

APLA: Sue Van der Merwe (presidente) y John Teo (director ejecutivo).

ALA: Younés El Mechrafi (secretario general).

Durante la reunión, las asociaciones regionales tuvieron la oportunidad de presentar los aspectos más relevantes de sus respectivos planes de acción. En el caso de Cibelae, la presentación estuvo a cargo del director ejecutivo, Rodrigo Cigliutti.

Las propuestas de trabajo conjunto que se abordaron fueron:

Creación de un compendio global de loterías : se propuso la elaboración de un compendio que incluya información detallada sobre todas las loterías del mundo, tanto las que forman parte de la WLA como las que no. Esta iniciativa busca centralizar y facilitar el acceso a información relevante sobre la industria.

: se propuso la elaboración de un compendio que incluya información detallada sobre todas las loterías del mundo, tanto las que forman parte de la WLA como las que no. Esta iniciativa busca centralizar y facilitar el acceso a información relevante sobre la industria. Desarrollo de un marco único de certificación de Juego Responsable : se acordó trabajar en la creación de un marco único de certificación de Juego Responsable, tomando como base los marcos existentes de la WLA, EL y NASPL. El objetivo es establecer estándares uniformes para promover prácticas responsables en el sector.

: se acordó trabajar en la creación de un marco único de certificación de Juego Responsable, tomando como base los marcos existentes de la WLA, EL y NASPL. El objetivo es establecer estándares uniformes para promover prácticas responsables en el sector. Combate al juego ilegal: se planteó la problemática del juego ilegal como un desafío común para todas las regiones. Se estableció realizar un estudio exhaustivo sobre las modalidades de operación del juego ilegal a nivel global, con el fin de desarrollar estrategias conjuntas para combatirlo de manera efectiva.

Las asociaciones participantes acordaron seguir trabajando en conjunto para avanzar en las propuestas mencionadas. Se estableció realizar una nueva reunión en el marco del World Lottery Summit de la WLA que se celebrará en la ciudad de París en octubre de este año.