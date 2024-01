Cibelae organiza jornada sobre apuestas deportivas en Latinoamérica

Con colaboración de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) y Council of Europe, Cibelae realizará un evento los días 18 y 19 de abril en Buenos Aires.

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) realizará las Jornadas «Apuestas Deportivas en Latinoamérica – Enfoques de un mercado en desarrollo», que se realizarán los días 18 y 19 de abril en el Hotel Sofitel Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. El evento será organizado con colaboración de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) y Council of Europe.

La conferencia buscará reflejar la creciente relevancia de las apuestas deportivas en la región, con un enfoque que abordará las oportunidades que presenta el mercado, además de los desafíos y estrategias claves para el desarrollo sostenible de la actividad.

Algunos de los temas que se abordarán serán los modelos regulatorios, considerando los distintos contextos legislativos en los países latinoamericanos, y las tendencias tecnológicas. Además, se analizará el impacto social y económico de las apuestas deportivas, destacando su potencial para contribuir al crecimiento de la industria del entretenimiento y generar beneficios para las comunidades locales. El evento contará con la participación de expertos, reguladores y representantes de la industria.

En tanto, noviembre pasado, Cibelae y ULIS anunciaron una alianza histórica por la integridad deportiva en Latinoamérica. Las organizaciones decidieron unir sus fuerzas con el propósito de impulsar las mejores prácticas de integridad en América Latina, bajo la guía de los estándares internacionales más elevados.

Con gran satisfacción, ambas entidades anunciaron la formalización de un acuerdo de cooperación, diseñado para establecer un sólido marco de relaciones y colaboración. “Este convenio representa un paso significativo para contribuir al crecimiento ético del mercado de apuestas en la región”, dijeron desde Cibelae.