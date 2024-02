Chile: incautan más de 50 máquinas tragamonedas en Arica

Autoridades ordenaron el decomiso de 52 máquinas tragamonedas ubicadas en un local del Paseo 21 de Mayo.

Chile.- Autoridades ordenaron el decomiso de más de 50 máquinas tragamonedas sin la correspondiente autorización que se encontraban en un local ubicado en el Paseo 21 de Mayo de Arica, según informó la prensa local. El local comercial fue clausurado.

El Tercer Juzgado de Policía Local ordenó el decomiso de 52 máquinas tragamonedas y la clausura del local. El lugar funcionaba como sala de juegos en el reconocido paseo comercial ubicado en pleno centro de la ciudad de Arica.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se refirió a los espacios que no cuentan con los permisos correspondientes para operar: “Seguiremos trabajando para tener una ciudad más ordenada. Si hay que ponerse colorado una vez, nos ponemos colorados. No tenemos dobles discursos. Y el único discurso dice que tenemos es cumplir la ley. Y la ley dice que estas máquinas no deben seguir funcionando”.

En tanto, el mes pasado, la Municipalidad de Melipilla a través del equipo de seguridad municipal, llevó a cabo el cierre de un local comercial dedicado a los juegos de azar ubicado en el sector céntrico de la ciudad debido a no tener una autorización municipal para su funcionamiento.

Según informó el medio local G5noticias, el operativo contó con la presencia de la directora de Seguridad Pública e Inspección, Marianela Chamorro, el jefe de Inspección, Fernando Castañeda, los Inspectores Municipales, Belarmino Fredes e Iván Valencia, el abogado de la Dirección de Asistencia Jurídica, Sergio Romero, el fiscalizador de la Dirección del Trabajo, Julio Negrete y personal de Seguridad Pública con patrulla mixta.