Carlos Pereira Fernández abandona Codere y se suma a las filas de Luckia

El profesional dejará su rol como director de Relaciones Institucionales y asumirá un cargo en la gerencia nacional de la empresa gallega.

España.- Luckia continúa con su proyecto de avance y consolidación. Luego de que la compañía anunciara hace sólo uno días que acaba de alcanzar una recaudación récord en su historia, ahora da un golpe sobre la mesa con la contratación de Carlos Pereira Fernández a su gerencia nacional.

La nueva incorporación asumirá su cargo para estar bajo la órbita de Antonio Couceiro, quien ostenta el cargo de director Nacional Retail en la compañía. Esta noticia marca un importante cambio en la carrera de Pereira, quien ha acumulado una valiosa experiencia en el sector del juego durante su tiempo en Codere. Su nombramiento en Luckia destaca la confianza y reconocimiento que ha ganado a lo largo de los años en la industria.

El flamante director de Luckia se desepeñó durante once años en las filas de Codere y buscará replicar el éxito que consiguió allí en su nueva compañía. Especialmente, el desarrollo, crecimiento y potencialización de la marca en el mercado interno español, una de las responsabilidades que tuvo Pereira Fernández en Codere y que saldó con éxito durante su gestión.

“Durante este tiempo he tenido la oportunidad de “empaparme” de un sector que me ha dejado una profunda huella tanto profesional como personal. He disfrutado colaborando y trabajando en decenas de proyectos, logrando objetivos y metas, dedicando horas a buscar soluciones, desarrollando iniciativas y, lo más importante, compartiendo la vida con compañeros que se han convertido en amigos”, comentó Pereira Fernández sobre su alejamiento de Codere.

Además, sobre este nuevo comienzo, afirmó que encara esta “nueva etapa en mi vida profesional, con la ilusión y las ganas a tope por pasar a formar parte de otra gran familia del sector, con la humildad de aprender y el deseo de aportar todo aquello que esté en mi mano“.

Buen momento

La adición de Pereira Fernández sucede en un contexto de expansión para Luckia que, además, tiene correlato en sus finanzas. La empresalogró ganancias récord durante su ejercicio de 2022 y pasó de pérdidas históricas en 2021 a un 2022 provechoso. De unas pérdidas netas de € 10m en 2021 la empresa pasó a ganancias récord de € 10,8m durante el año pasado. Además, la cifra de negocios del grupo se elevó por encima de su mejor marca, lograda previa a la pandemia. Alcanzó los € 586,9m, un 9 por ciento más que en 2019.

Con unos activos que se redujeron ligeramente, de € 302m a € 288m, el grupo de juego vio cómo su patrimonio neto pasaba de € 28,9m a € 38,1m. El resultado de explotación, el propio de la actividad de la compañía, se multiplicó por seis, de € 4,7m a € 28,7m.

Los administradores de la compañía con sede en A Coruña en su informe de gestión explicaron que “los resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2022 han mejorado incluso los resultados prepandemia de 2019 pese al lastre que ha supuesto la pandemia mundial generada por el Covid durante los ejercicios 2020 y 2021”.

“Esta evolución positiva en la cuenta de resultados se ve refrendada por un incremento de la cifra de negocio de un 1 por ciento respecto a 2019 debido principalmente a los buenos resultados alcanzados por la división de casinos de Latinoamérica y las apuestas online en España, lo que nos lleva a obtener un ebitda consolidado récord para el grupo”, explicaron desde Luckia.

Ver también: Luckia nombró a un nuevo CMO